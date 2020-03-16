Ergene'de dezenfekte çalışmaları sürüyor
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan korona virüs açıklamasının ardından Ergene Belediyesi tarafından başlatılan dezenfekte çalışmaları devam ediyor.
16.03.2020 17:51 | Son Güncelleme: 16.03.2020 17:51
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan korona virüs açıklamasının ardından Ergene Belediyesi tarafından başlatılan dezenfekte çalışmaları devam ediyor. Başkan Rasim Yüksel, "Halkımızın sağlığını tehdit eden virüse karşı ilçemizde önlemimizi aldık" dedi.
Ergene Belediyesi tarafından ilçede korona virüse karşı dezenfekte çalışmaları gece gündüz devam ediyor. Ergene'de toplu yaşam alanları, çocuk parkları, okullar, ibadethaneler, duraklar belediye ekipleri tarafından dezenfekte edildi. Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, gerekli tedbirlerin alındığını belirterek, "Dünyayı kasıp kavuran korona virüse karşı belediyemiz tarafından önlem amaçlı çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. İlçemizde toplu yaşam alanları, çocuk parkları, okullar, ibadethaneler, durak alanları belediye ekiplerimiz tarafından dezenfekte edildi. Belediye hizmet alanlarımızın her birinde kapı girişlerinde halkımızın sağlığını ön planda tutarak el dezenfektanları yerleştirdik. Belediye binalarımızın giriş ve çıkışlarında el dezenfektanını vatandaşlarımız hijyen için kullanabilir" dedi.
Başkan Yüksel, vatandaşların da korona virüse karşı kendilerini korumaları ve hijyen kurallarına dikkat etmeleri gerektiğini vurgulayarak, vatandaşların özellikle sık sık ellerini yıkamalarını, kalabalık ortamlara girmemelerini ve Sağlık Bakanlığının talimatlarına uymaları gerektiğini sözlerine ekledi. - TEKİRDAĞ
Ergene Belediyesi tarafından ilçede korona virüse karşı dezenfekte çalışmaları gece gündüz devam ediyor. Ergene'de toplu yaşam alanları, çocuk parkları, okullar, ibadethaneler, duraklar belediye ekipleri tarafından dezenfekte edildi. Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, gerekli tedbirlerin alındığını belirterek, "Dünyayı kasıp kavuran korona virüse karşı belediyemiz tarafından önlem amaçlı çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. İlçemizde toplu yaşam alanları, çocuk parkları, okullar, ibadethaneler, durak alanları belediye ekiplerimiz tarafından dezenfekte edildi. Belediye hizmet alanlarımızın her birinde kapı girişlerinde halkımızın sağlığını ön planda tutarak el dezenfektanları yerleştirdik. Belediye binalarımızın giriş ve çıkışlarında el dezenfektanını vatandaşlarımız hijyen için kullanabilir" dedi.
Başkan Yüksel, vatandaşların da korona virüse karşı kendilerini korumaları ve hijyen kurallarına dikkat etmeleri gerektiğini vurgulayarak, vatandaşların özellikle sık sık ellerini yıkamalarını, kalabalık ortamlara girmemelerini ve Sağlık Bakanlığının talimatlarına uymaları gerektiğini sözlerine ekledi. - TEKİRDAĞ
Kaynak: İHA
Etiketler : Rasim Yüksel, Ergene, Güncel
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