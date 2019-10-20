Haberler » Güncel » Ergene'de dualar Mehmetçikler için

Ergene'de dualar Mehmetçikler için

Ergene'de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçikler için mevlit okutuldu.

20.10.2019 18:17Ergene'de dualar Mehmetçikler için
Ergene'de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçikler için mevlit okutuldu.

Ergene Kaymakamlığı öncülüğünde Ergene Belediyesi, Ergene Müftülüğü, Ergene Kent Konseyi ve Ergene'nin Cumhuriyet Mahallesi sakinlerince düzenlenen mevlitte eller semaya açılarak dualar Mehmetçik için edildi.

Ergene Cumhuriyet Mahallesi'nde yer alan Abdulkadir Geylani Camii'nde düzenlenen programa Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel de katıldı.

Cemaatle tek tek selamlaşan Başkan Yüksel, Barış Pınarı Harekatındaki Mehmetçikler için mevlidi şerif okuttuk. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet ailelerine sabırlar diliyorum. Rabbim ordumuzu muzaffer eylesin" dedi. - TEKİRDAĞ

Barış Pınarı Harekatı, Cumhuriyet Mahallesi, Ergene, TSK, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:50 İşçileri taşıyan midibüs kaza yaptı: 1'i ağır 6 yaralı
18:47 Eyüpsultan'da ayaklarını bağlayıp atı öldürdüler; eti için kesecekleri iddiası
18:46 Iraklı Türkmenlerden Barış Pınarı Harekatı'na destek
18:46 Kurtulmuş: "Kağıt üzerinde bir anlaşma yaptık. Anlaşmada Türkiye isteklerini almıştır, inşallah...
18:42 EYÜPSULTAN'DA AYAKLARINI BAĞLAYIP ATI ÖLDÜRDÜLER; ETİ İÇİN KESECEKLERİ İDDİASI
18:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan : "(120 saatlik süre ile ilgili) Buna uyulduğu takdirde ne ala. Uyulmadığı...
18:41 - Bangladeş'te İslamiyet'e hakaret ortalığı karıştırdı- Bir şahsın Allah'a ve Hz. Muhammed'e...
20.10.2019 18:51:43