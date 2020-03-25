Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Ergene'de fırınlara korona virüs denetimi - Haberler

Ergene'de fırınlara korona virüs denetimi

Ergene Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında Ergene ilçesinde bulunan fırınlarda denetimlerde bulunarak gerekli uyarıları yaptı.

25.03.2020 13:10 | Son Güncelleme: 25.03.2020 13:10
Ergene'de fırınlara korona virüs denetimi
Ergene Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında Ergene ilçesinde bulunan fırınlarda denetimlerde bulunarak gerekli uyarıları yaptı.

Ergene ilçesinde faaliyet gösteren işletmelere yönelik hijyen denetimleri artarak devam ediyor. Ergene Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, fırınlarda denetimlerde bulunarak işletme sahiplerini ve çalışanlarını hijyen kurallarına uyup uymadıkları konusunda denetledi. Gerek imalathane gerekse satış kısmında çalışanların maske, eldiven ve bone taktıklarını gören ekipler hijyen kurallarına titizlikle riayet etmeleri gerektiği vurgusu yaparak işletme sahipleri ve çalışanları korona virüs konusunda bilgilendirdi.

Hijyen denetimlerinin yanı sıra Ergene Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı olan ekipler fırınlarda ruhsat kontrolü, ekmeklerin gramajı ve fiyat tarifesi konusunda da denetimde bulundu.

Konu ile ilgili olarak açıklamada bulunan Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, "Halkımızın temel gıda ihtiyaçlarının karşılandığı fırınlar sıkı bir şekilde denetleniyor. İlçemizde korona virüse karşı gerekli tedbirleri aldık, alamaya da devam ediyoruz. Bu süreçte esnafımız ve vatandaşlarımız da üzerilerine düşen görevi yerine getirmeli. Korona virüs ile mücadele döneminde tüm ekipleriyle sahada olan zabıta teşkilatımız halkı sağlığı ve esenliği adına ilçe genelinde denetimlerine devam edecektir" dedi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Etiketler : Zabıta Müdürlüğü, Zabıta, Ergene, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Ücretsiz izin verilen işçi, işsizlik maaşı alabilir mi? Merak edilen soru yanıt buldu Haberler
Ücretsiz izin verilen işçi, işsizlik maaşı alabilir mi? Merak edilen soru yanıt buldu
’Ciğerlerimde cam varmış gibi hissediyorum’ diyen kadın, virüsü yendi! İşte ilk sözleri Haberler
"Ciğerlerimde cam varmış gibi hissediyorum" diyen kadın, virüsü yendi! İşte ilk sözleri
Bu görüntü sonrası belediye harekete geçti! Balık tutmak yasaklandı Haberler
Bu görüntü sonrası belediye harekete geçti! Balık tutmak yasaklandı
Tepki çeken görüntü için bakın kendini nasıl savundu Haberler
Tepki çeken görüntü için bakın kendini nasıl savundu
Sebze ve meyve fiyatlarıyla ilgili kritik karar yarın çıkacak Haberler
Sebze ve meyve fiyatlarıyla ilgili kritik karar yarın çıkacak
İtalya’dan sonra bir Avrupa ülkesi daha salgına esir! Bir günde 738 kişi öldü Haberler
İtalya'dan sonra bir Avrupa ülkesi daha salgına esir! Bir günde 738 kişi öldü
Tüm Türkiye’nin üzüldüğü İhsan Amca ilk kez konuştu: Şikayetçi değilim Haberler
Tüm Türkiye'nin üzüldüğü İhsan Amca ilk kez konuştu: Şikayetçi değilim
İngiliz Kraliyet Ailesi’nden Prens Charles’ın test sonucu pozitif çıktı Haberler
İngiliz Kraliyet Ailesi'nden Prens Charles'ın test sonucu pozitif çıktı

Son Dakika Güncel Haberleri

15:04: Dünya Saati: 'Dünya Dayanışma Saati' - Haber 15:03: Gezmek için evden çıkan Ahmet, 6 gündür kayıp - Haber 15:03: Bakan Çavuşoğlu: Yurt dışında 32 vatandaşımız koronavirüsten öldü - Haber 15:02: Afganistan'da Kovid-19 vaka sayısı 80'e yükseldi - Haber 15:02: Cami ve kurum duvarına yazılan yazıları polis sildi - Haber 14:51: TBMM'nin 100. yıl etkinlikleri koronavirüs salgını nedeniyle iptal edildi - Haber 14:27: Son Dakika: İstanbul'da, Üsküdar Belediyesi kendi sınırları içinde balık tutmayı yasakladı - Haber 13:36: TikTok'da iç çamaşırlı dansı videosu paylaşan Şeyma Subaşı, tepkilerin üzerine hesabını kapattı - Magazin 12:51: Tüm Türkiye'nin üzüldüğü İhsan Amca ilk kez konuştu: Şikayetçi değilim - Haber 12:37: Koronavirüs yüzeylerde ne kadar canlı kalabiliyor? Yeni araştırma, doğru bilinen her şeyi çürüttü - Haber 12:10: Son dakika: Bakan Soylu'dan "Sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?" sorusuna yanıt - Haber 10:19: Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın - Haberler