Ergene'de İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yılı kutlandı
İstiklal Marşı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilişinin 99. yıl dönümü ve Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 84. yıl dönümü münasebetiyle Ergene'de program düzenlendi.
12.03.2020 15:22 | Son Güncelleme: 12.03.2020 15:22
İstiklal Marşı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilişinin 99. yıl dönümü ve Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 84. yıl dönümü münasebetiyle Ergene 'de program düzenlendi.
Ergene'de faaliyet gösteren özel bir kolejin öğretmen ve öğrencilerinin hazırlayıp sunduğu programa, Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı, Ergene Garnizon Komutanı Topçu Albay Mehmet İçlibaş, Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Ergene İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Özgür Dehri, Ergene İlçe Emniyet Müdürü Ekrem Çiçek, Ergene Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Cebeci, siyasi parti temsilcileri, Ergene İlçe Müftüsü Ali Osman Bayrak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Besim Dede, şehit aileleri, gaziler, mahalle muhtarları, öğretmen ve öğrenciler ile vatandaşlar katıldılar.
Programda Ergene'deki okullarda "12 Mart İstiklal Marşımızın kabulü ve Milletin Adamı Mehmet Akif Ersoy" konulu resim, şiir, kompozisyon yarışması ile İstiklal Marşını Güzel Okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilere Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı, Ergene Garnizon Komutanı Topçu Albay Mehmet İçlibaş ve Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel tarafından ödüller verildi. - TEKİRDAĞ
Ergene'de faaliyet gösteren özel bir kolejin öğretmen ve öğrencilerinin hazırlayıp sunduğu programa, Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı, Ergene Garnizon Komutanı Topçu Albay Mehmet İçlibaş, Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Ergene İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Özgür Dehri, Ergene İlçe Emniyet Müdürü Ekrem Çiçek, Ergene Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Cebeci, siyasi parti temsilcileri, Ergene İlçe Müftüsü Ali Osman Bayrak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Besim Dede, şehit aileleri, gaziler, mahalle muhtarları, öğretmen ve öğrenciler ile vatandaşlar katıldılar.
Programda Ergene'deki okullarda "12 Mart İstiklal Marşımızın kabulü ve Milletin Adamı Mehmet Akif Ersoy" konulu resim, şiir, kompozisyon yarışması ile İstiklal Marşını Güzel Okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilere Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı, Ergene Garnizon Komutanı Topçu Albay Mehmet İçlibaş ve Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel tarafından ödüller verildi. - TEKİRDAĞ
Kaynak: İHA
Etiketler : Mehmet Akif Ersoy, Türkiye, Ergene, Güncel
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