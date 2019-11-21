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Ergene'de oryantiring eğitim kursu

Ergene Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Ergene İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Ergene HalkEğitimi Merkezi işbirliğiyle oryantiring eğitimci kursu düzenlendi.

21.11.2019 15:56 | Son Güncelleme: 21.11.2019 16:01Ergene'de oryantiring eğitim kursu
Gençlik ve İlçe Müdürlüğü, Ergene İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Ergene Halk

Eğitimi Merkezi işbirliğiyle oryantiring eğitimci kursu düzenlendi.

il temsilcisi Engin Ülgey'in verdiği ve 5 gün süren kursa 25 kişi katıldı. Düzenlenen eğitimle ilgili bilgiler veren Ergene Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Şenol Doğramacı, "İlçemizde hızlı artan genç nüfusa sosyal, kültürel ve sportif etkinlikleri birlikte yaşama imkanı sağlamak, oryantiring sporunu bu kursla ve yapacağımız faaliyetlerle her yaştaki gençlerimize tanıtmak ve yaymak hedefindeyiz. Harita ve pusula yardımı ile yön bulmayı amaçlayan bu keyifli spor zamana karşı yapılır. Amaç haritada gösterilen hedefleri sıra ile en hızlı ve en hatasız şekilde bulmaktır" diye konuştu.

Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı da oryantiring kursu gibi birçok sportif ve kültürel faaliyetlerin ilçede

gerçekleşmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. - TEKİRDAĞ

Milli Eğitim Müdürlüğü, Halk Eğitimi Merkezi, Tekirdağ, Ergene, Güncel

Kaynak: İHA

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