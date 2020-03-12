Ergene'de parke taş çalışmaları sürüyor
Ergene Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Ulaş Mahallesi Kantar Sokak ve Stadyum Caddesi üzerinde kilit parke taş ve kaldırım oluşturma çalışmalarına başladı.
12.03.2020 14:55 | Son Güncelleme: 12.03.2020 15:10
Ergene Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Ulaş Mahallesi Kantar Sokak ve Stadyum Caddesi üzerinde kilit parke taş ve kaldırım oluşturma çalışmalarına başladı. Çalışmaların kısa bir süre sonra tamamlanacağı kaydedildi.
Darbe direnci ve yük taşıma kabiliyeti olan dayanıklı kilit parke taşlar ile Ergene'de sokaklar modern bir görünüme kavuşuyor. Ergene'de birçok mahalleyi kilit parke taş hizmeti ile tanıştıran Ergene Belediyesi bordür taşlar ile de kaldırım çalışmalarına devam ediyor. Sabahın erken saatlerinde Ulaş Mahallesi Kantar Sokak ve Stadyum Caddesi üzerinde mesailerine başlayan Ergene Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler gün içinde çalışmalarını titizlikle sürdürerek kilit parke taş ve bordur taşlar ile yeni kaldırım oluşturma çalışmalarında bulundu.
Ergene'de hummalı bir şekilde kilit parke taş çalışmalarının devam ettiğini belirten Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, "Yaz sezonu başlamadan bu sene kilit parke taş çalışmalarımıza erken başladık. Havaların mevsim normallerine dönmesi ile Ergene'mizde kilit parke taş döşeme ve asfaltlama çalışmalarımız hız kazanacak, halkımızın ihtiyaçları doğrultusunda mahallelerimizde ki yol sorunlarını çözüme kavuşturacağız" dedi. - TEKİRDAĞ
Darbe direnci ve yük taşıma kabiliyeti olan dayanıklı kilit parke taşlar ile Ergene'de sokaklar modern bir görünüme kavuşuyor. Ergene'de birçok mahalleyi kilit parke taş hizmeti ile tanıştıran Ergene Belediyesi bordür taşlar ile de kaldırım çalışmalarına devam ediyor. Sabahın erken saatlerinde Ulaş Mahallesi Kantar Sokak ve Stadyum Caddesi üzerinde mesailerine başlayan Ergene Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler gün içinde çalışmalarını titizlikle sürdürerek kilit parke taş ve bordur taşlar ile yeni kaldırım oluşturma çalışmalarında bulundu.
Ergene'de hummalı bir şekilde kilit parke taş çalışmalarının devam ettiğini belirten Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, "Yaz sezonu başlamadan bu sene kilit parke taş çalışmalarımıza erken başladık. Havaların mevsim normallerine dönmesi ile Ergene'mizde kilit parke taş döşeme ve asfaltlama çalışmalarımız hız kazanacak, halkımızın ihtiyaçları doğrultusunda mahallelerimizde ki yol sorunlarını çözüme kavuşturacağız" dedi. - TEKİRDAĞ
Kaynak: İHA
Etiketler : Fen İşleri Müdürlüğü, Güncel
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