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Ergene'de Peygamber Efendimiz ve Aile Konferansı

Ergene'de Peygamber Efendimiz ve Aile konulu konferans düzenlendi.

13.11.2019 16:03 | Son Güncelleme: 13.11.2019 16:08Ergene'de Peygamber Efendimiz ve Aile Konferansı
Ergene'de Peygamber Efendimiz ve Aile konulu konferans düzenlendi. Marmaracık Düğün Salonu'nda düzenlenen konferansa Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı ile Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel de katıldı.

Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı, Peygamber efendimizi anlamayı, yaşamayı, anlatmayı amaçlayan bir hafta olan Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla, Ergene Belediyesi Marmaracık Kapalı Düğün Salonun'da, Ergene İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen Kur'an-ı Kerim ve Sünnet örnekliğinde Aile İçi Sevgi ve Saygı Dili konulu konferansa katıldı.

Konferans, Velimeşe Mahallesi Zümrüt Camii İmam Hatibi Muhammet İsmail Demirel'in Kuran tilavetiyle başladı.

Ergene Müftüsü Ali Osman Bayrak tarafından yapılan konferansın açılış konuşmasının ardından, Kaymakam Taşçı Mevlid-i Nebi Haftasının tüm İslam aleminin ve Ergeneli vatandaşların birliğine, beraberliğine ve hayırlara vesile olması temennilerinde bulunarak, Mevlid-i Nebi haftasını tebrik etti.

İlahilerin de okunduğu programda Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) öğretim üyesi Doc. Dr. Yakup Yüksel sunum gerçekleştirdi.

Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı'nın Doç. Dr. Yakup Yüksel'e çiçek takdim etmesi ile sona eren programa Kaymakam Taşçı'ın yanı sıra Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Başkan Yardımcısı Mehmet Cebeci, Ergene Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Kerem Yavaş, Ergene İlçe Tarım Müdürü Mustafa Süleymanoğlu, mahalle muhtarları ve vatandaşlar da katıldı. - TEKİRDAĞ

Mehmet Emin Taşçı, Güncel

Kaynak: İHA

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