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Ergene'den Barış Pınarına destek kermesi

Ergene ilçesinde kurulu bulunan hemşeri dernekleri arasında yer alan Ergene Samsunlular Derneği Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatına katkı sağlamak amacıyla kermes düzenledi.

20.10.2019 18:48Ergene'den Barış Pınarına destek kermesi
Ergene ilçesinde kurulu bulunan hemşeri dernekleri arasında yer alan Ergene Samsunlular Derneği Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatına katkı sağlamak amacıyla kermes düzenledi.

Ergene'nin Yeşiltepe Mahallesi'nde yer alan dernek binasında düzenlenen kermese Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı, Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, CHP Ergene İlçe Başkanı Mustafa Ulusoy, AK Parti Ergene İlçe Başkanı Av. Cem Karaca ve AK Parti ilçe teşkilatı yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile Cumhuriyet Mahallesi sakinleri ile Ergeneliler katıldı. - TEKİRDAĞ

Barış Pınarı Harekatı, TSK, Güncel

Kaynak: İHA

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