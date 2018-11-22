Ergene'den Kısa Kısa

Ergene
Belediyesinin düğün salonu yapım çalışmaları devam ediyor.
Belediye Başkanı Rasim Yüksel
, konuyla ilgili açıklamasında, Kırkgöz
Mahallesi'nde yapımı tamamlanan çok amaçlı kapalı düğün salonunun önümüzdeki günlerde törenle açılacağını söyledi.
Ergene'yi ileriye taşımak adına yenilikçi çalışmalarını vatandaşlarla buluşturmaya devam ettiklerini ifade eden Yüksel, Kırkgöz Mahallesi'nde 600 metrekare kapalı, toplamda 900 metrekare alan üzerine kurulan 500 kişi kapasiteli çok amaçlı kapalı düğün salonunun inşaatını tamamladıklarını kaydetti.
Yüksel, Ergene Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünce yapılan düğün salonunda, gelin odası, mutfak, tuvalet, depo, açık hava etkinlik alanı ve dış kısmında çocuk oyun gruplarının bulunduğunu ifade ederek, "Düğün, nişan ve kına gibi birçok faaliyette kullanılacak salonunun açılışı önümüzdeki günlerde görkemli bir törenle yapılacak." dedi.
"Elden Ele Sevgi Mağazası"nın faaliyetleri sürüyor
Ergene Belediyesi "Elden Ele Sevgi Mağazası" ile ilçede bulunan birçok ihtiyaç sahibi vatandaşı giydirmeye devam ediyor.
Belediye Başkan Yardımcısı Ayça Albayraktar, yaptığı açıklamada, sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşın her daim yanında olduklarını söyledi.
Ergene Belediye Başkanlığı olarak, ilçe genelinde ihtiyaç sahibi ailelere yardım sağlamak adına Marmaracık
Mahallesi'nde hayata geçirdikleri mağazada bulunan kıyafetleri ihtiyaç sahibi ailelere dağıtmaya devam ettiklerini belirten Albayraktar, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde kurulan mağazada bu zamana kadar 39 bin 481 kıyafetin ihtiyaç sahibi ailelere verildiğini dile getirdi.
Albayraktar, Ergene Belediyesi ekiplerinin hayırseverlerin bağışladığı ikinci el, kullanılmayan eşya ve kıyafetleri topladığını kaydederek, "Ekiplerimiz hayırseverler, ikinci el ve sıfır giysi yardımlarını topluyor. Bu mağazamıza getirerek ayrıştırmasını yapıyor. Gerekli olanlar detaylı temizlik işlemlerinden geçirildikten sonra ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılıyor." dedi.
Ergene Belediyesinin çalışmaları
Ergene Belediyesi parke taşı döşeme ve yol yapım çalışmalarına devam ediyor.
Belediye Başkanı Rasim Yüksel, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Ergene'nin geleceği için çalıştıklarını ve yaptıkları kilit parke taş ve yol yapım çalışmalarında büyük yol kat ettiklerini söyledi.
Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından üst yapı çalışmalarına başladıklarını belirten Yüksel, göreve geldikleri andan itibaren ilçede toplam 769 bin 964,74 metrekare parke taş kullanarak, 90 kilometre yeni yol yaptıklarını kaydetti.
Yüksel, merkez ve kırsal kesim mahallelerde kilit parke taş, yol bakım onarım ve asfaltlama çalışmalarını yürüttüklerini ifade ederek, "İlçede, göreve geldiğimizden bu güne kadar çok ciddi yol kat ettik. Ciddi anlamda kilit parke taşı ve yol çalışması yaptık. Bunların bazılarını önemli mahallelerimizde sevgi yollarına dönüştürdük. Halkımız da bu çalışmalarımızı taktir ile karşıladı. Şu an ihtiyaç duyular bölgelerde hala benzer çalışmalarımız sürüyor." dedi.
Rasim Yüksel,Ergene
22 Kasım 2018 Perşembe 17:49