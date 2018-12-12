Ergene'den Kısa Kısa

Ergene
Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, yaralı ata müdahale ederek sağlığına kavuşturdu.
Alınan ihbar üzerine harekete geçen Ergene Belediyesi Zabıta
Müdürlüğüne bağlı ekipler, Çerkezköy
yolu üzerinde ayağından yaralanmış olan atı alarak bir araca bindirdi ve Sağlık İşleri Müdürlüğüne götürdü.
Burada, belediye veteriner hekimi Ahmet Sezer
, arka sol ayağından yaralanan atın gerekli müdahale ve tedavisini yaparak sağlığına kavuşturdu.
Yapılan müdahale sonrası ata sokak köpeklerinin saldırdığı belirlendi.
Tedavisi yapılan at, daha sonra Veliköy
Mahallesi'nde tespit edilen sahibine teslim edildi.
Vali Yıldırım'dan Başkan Yüksel'e ziyaret Tekirdağ
Valisi Aziz Yıldırım
, Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel
'i ziyaret etti.
Başkanlık makamında gerçekleştirilen ziyarette, Başkan Yüksel Vali Yıldırım'a Ergene Belediyesi hizmet binasını gezdirerek, birimler ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler verdi.
Yüksel, ayrıca Vali Yıldırım'a yaptıkları ve yapmayı planladıkları çalışmalar hakkında da bilgiler aktardı.
Tekirdağ Valisi Yıldırım, Yüksel'e yaptığı hizmetler ve devam eden projeler için teşekkür etti.
Ziyarette Vali Yıldırım'a Vali Yardımcısı Dr. Abdullah Kalkan da eşlik etti.
Ergene Belediyesi sağlık hizmetlerine devam ediyor
Ergene Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğünce ilçe genelinde yardıma muhtaç hasta ve yakınlarına hizmet veriliyor.
Belediye Başkanı Rasim Yüksel, konuyla ilgili açıklamasında, ilçede yaşayan vatandaşların sağlık muayeneleri için çevre hastanelere hasta nakil araçlarıyla ücretsiz bir şekilde götürüldüğünü söyledi.
2014 yılından bu yana ilçedeki hasta vatandaşların yanında ve yardımcısı olduklarını ifade eden Yüksel, hasta nakil araçlarıyla sabah evlerinden alınan vatandaşların hastanelerdeki muayene ve tedavi işlemlerinin ardından yeniden alınarak evlerine bırakıldığını kaydetti.
Yüksel, bu hizmeti devam ettirmeyi planladıklarını dile getirerek, "Ergene'de vatandaşlarımızın sağlığını ön planda tutarak insan odaklı çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Evde bakım hizmeti, hasta nakil aracı ve hasta ambulansı araçlarımızla halkımıza hizmet veriyoruz. Sağlık her şeyin en başında gelir. Türkiye
'de birçok belediyede olmayan bu hizmet, Ergenemizde var. Halkımıza hizmet, bizim boynumuzun borcudur." diye konuştu.
Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası,Zabıta
12 Aralık 2018 Çarşamba 17:07