Ergene Doğal Ürünler Pazarı Açılacak

21 Kasım 2018 Çarşamba 17:11



21 Kasım 2018 Çarşamba 17:11

Tekirdağ Ergene Kaymakamlığı, Ergene Belediyesi ve Ergene Kent Konseyi işbirliği ile bu yıl 5. kez düzenlenecek olan Ergene Doğal Ürünler Pazarı 23 Kasım'da tarihinde açılacak.5. Ergene Doğal Ürünler Pazarı'nda geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu sene de Ergeneli kadınların el emeği ürünleri, ev yapımı yiyecekler ve doğal ürünler stantlarda yer alacak. Ergeneli kadınların ev ekonomilerine katkı sağladığı Ergene Doğal Ürünler Pazarı Çorlu'daki Orion Alışveriş Merkezi'nde 23 Kasım saat 17.30'da açılacak. Pazar, 25 Kasım tarihine kadar açık olacak.El emeği ürünlerin satışlarının yapıldığı Ergene Doğal Ürünler Pazarı daha önceki senelerde de vatandaşlar tarafından büyük ilgi görmüştü. 3 gün boyunca açık olacak olan pazardan yine yüzlerce vatandaşın alışveriş yapması bekleniyor. - TEKİRDAĞ