Haberler » Güncel » Ergene Kültür Merkezi açılıyor - Haber

Ergene Kültür Merkezi açılıyor

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla Ergene'ye kazandırılan Ergene Kültür Merkezinin açılışı 13 Aralık Cuma günü saat 16.00'da gerçekleştirilecek.

03.12.2019 14:03 | Son Güncelleme: 03.12.2019 14:14Ergene Kültür Merkezi açılıyor
Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla Ergene'ye kazandırılan Ergene Kültür Merkezinin açılışı 13 Cuma günü saat 16.00'da gerçekleştirilecek.

Ergeneliler'in yıllardır özlemini duyduğu kültür merkezinin birçok sanatsal ve kültürel faaliyetlere ev sahipliği yapacağını belirten Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, "Toplam inşaat alanı 7 bin 558 metrekare olan Ergene Kültür Merkezimizde 478 koltuk kapasiteli tiyatro ve konferans salonu, 82 araçlık açık ve kapalı otopark, 2 adet fuaye, 96 metrekare sergi salonu, 12 adet çalışma ofisi ve atölye, 4 adet toplantı odası, teknik alanlar, çok amaçlı salon ve kütüphane yer alıyor" dedi.

Kültür merkezinin Ergene için çok büyük öneme sahip olduğunu belirten Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, "İlçemize değer katacak ve sosyal yaşamımızı daha da güçlendirecek olan, içerisinde tiyatrolarımızı, söyleşilerimizi, panellerimizi ve birçok etkinliğimizi gerçekleştireceğimiz Kültür Merkezimizin şimdiden Ergenemize ve bölgemize hayırlı olmasını dilerim. 13 Aralık Cuma günü saat 16.00'da Sağlık Mahallesi Edirne Bulvarı üzerinde yapılacak olan açılışa tüm Ergene halkımızı davet ediyorum" diye konuştu. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Aralık, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:00 3 Aralık Dünya Engelliler Günü - Haber
15:00 Hatay'da 10 yıl hapis cezasıyla aranan firari hükümlü kümeste yakalandı - Haber
15:00 Spotify son 10 yılın en fazla dinlenen sanatçılarını açıkladı - Haber
14:59 Ahmet Güneştekin'in "Hafıza Odası" sergisi açılıyor - Haber
14:54 Kibar: "Bu birliktelikten Fatsa kazanacak" - Haber
14:42 Ankara'da Anadolu lisesinde bir öğrenci, öğretmen ders anlatırken sigara içti - Haber
14:39 Meteoroloji'den 15 il için kar yağışı uyarısı - Haber
14:35 Çapa Diş Hekimliği Fakültesi'nde yıkım çalışmaları başladı - Haber
14:35 Hollanda'da sosyal medyadan tanıştıkları kızlara cinsel istismarda bulunan 8 kişi gözaltına alındı - Haber
14:25 Üç yaşındaki çocuğunu, elleri bağlı halde yanan evde bıraktı - Haber
14:42 Ankara'da Anadolu lisesinde bir öğrenci, öğretmen ders anlatırken sigara içti - Haberler
13:04 DİSK'in asgari ücret talebi net 3 bin 200 TL - Haberler
12:59 Kasım ayı enflasyonu sonrası memur ve emekli zammı ne kadar olacak? - Haberler
11:20 Eğlence mekanında kadın garson kavgası: 1 yaralı - Haberler
09:11 Beton mikserinin altında kalan küçük kızın annesinin sözleri yürek dağladı - Haberler
3.12.2019 15:10:08