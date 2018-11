Ergene Nehri "Anadolu" ile Temizleniyor

13 Kasım 2018 Salı 11:14



ÖMER URAL - Yerli tünel açma makinesi "Anadolu" ilk kez, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen "Ergene Havzası Koruma Eylem Planı" çerçevesinde Ergene Nehri'nin temizlenmesinde kullanılıyor."Ergene Havzası Koruma Eylem Planı" kapsamında 3 aydır temizleme çalışmalarına katılan 100 metre uzunluğunda, 2 metre çapındaki "Anadolu", şu ana kadar 3 kilometrelik delme işlemi gerçekleştirdi.Ergene Nehri'nden arıtılacak suyun Marmara Denizi'ne deşarjını sağlayacak Ergene 2 hattında çalışan "Anadolu", nehri temizleme çalışmalarında zamandan tasarruf da sağlıyor.Ergene Derin Deniz Deşarj Genel Müdürü Mehmet Ceyhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada "Ergene Havzası Koruma Eylem Planı" çerçevesinde yürütülen çalışmaların sorunsuz devam ettiğini söyledi.Milli tünel açma makinesi "Anadolu"nun çalışmalarda önemli rol oynadığını belirten Ceyhan, "İlk milli tünel açma makinesi ilk kez 'Ergene Havzası Eylem Planı' projesi çerçevesinde kullanılmıştır. 20 kilometrelik bir tünelimiz var. Şu an Ergene 2 bölgesinde tünel 'B' hattında çalışıyor. Üç ay gibi bir sürede yaklaşık 3 kilometre kazı yaptı." dedi.Milli tünel açma makinesinin şu ana kadar herhangi bir arıza vermediğini dile getiren Ceyhan, şunları kaydetti:"Şu anda proje kapsamında iki tünel açma makinesi kullanılıyor. Biri yabancı marka, diğeri ise 'Anadolu' isimli milli tünel açma makinemiz. Milli tünel açma makinemizin tamamı yerli olduğu için parçalarının tamamı da ülkemizde üretiliyor. Makinenin üretimini yapan arkadaşlar da daha önce parçalarını yapanlar olduğu için olası bir aksaklık hemen gideriliyor. Parça için yurt dışından getirme gibi bir durum olmadığı için zaman kaybı en aza indiriliyor. Ayrıca yerli ve milli aracımız kolay arıza yapmıyor. Her alanda olduğu gibi tünel kazımında da yerli ve milli makineler kullanılmaya başlatıldı. Bu anlamda biz kendimizi şanslı hissediyoruz. Yenilik başarıya, güzelliğe adaydır.""Artık teknoloji ile ön plana çıkıyoruz"Mehmet Ceyhan, Türkiye'nin artık her alanda ön plana çıktığını vurgulayarak, şöyle devam etti:"Biz önceden dünyada tarım ve hayvancılıkla ön plana çıkıyorduk artık teknoloji ile ön plana çıkıyoruz. Tünel açma makinesine yeraltında koordinatlar veriyorsunuz ve bu koordinatlara göre çalışma yapıyorsunuz. Bu büyük bir çalışma ve başarıdır. Milli tünel açma makinesi yüz metre uzunluğunda, 2 metre çapında. İçerisinde havalandırması, su tertibatı, elektrik tertibatı tüm ekipmanı bulunuyor. 24 saat çalışabiliyor. Projemiz kesintiye uğramadan devam ediyor. Burada en büyük sıkıntı bizim için zemindir. Zeminde zaman zaman yumuşak alanla karşılaşıyoruz. Ama bunlara rağmen projemiz kendi mecrasında devam ediyor. Tünel etabında hiç sıkıntımız eksiğimiz yok.""Yerli tünel açma makinemiz ilk defa bu projede kullanılıyor""Ergene Havzası Eylem Planı" projesinde görevli kontrol mühendisi Ergün Pekdüzgün de tünel açma makinelerinin üç bölümden oluştuğunu belirtti.Milli tünel açma makinesinin 24 saat görev yaptığını ifade eden Pekdüzgün, "Tünel makinesi kara yollarından tutun da su çalışmalarına kadar her yerde kullanılıyor. Yerli tünel açma makinemiz ilk defa bu projede kullanılıyor. Gönül ister ki bu projeden sonra da hep yerli makinelerimiz kullanılsın. Dış kaynağa ihtiyacımız olmasın ve paramız dışarı gitmesin. Artık kendi kendimize bu işleri yapabilelim." ifadelerini kullandı.