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Ergene Velimeşe Spor: 0-4

STAT: 12 ŞubatHAKEMLER: Burak Taşkınsoy, Hakan Yoldaş, Efe KurtuluşPİSERRO KAHRAMANMARAŞSPOR: Özkan- Rıdvan, İsa(Dk.33 Recep), Safa(Dk.64 Ebubekir), İsmail, Hüseyin, Yusuf, Burak(Dk.46 Gökhan Çırak), Eren, Cerem Talha, Fatih KamacıERGENE VELİMEŞE SPOR: Gökhan Siverek- Baran, İbrahim, Onat(Dk.

15.12.2019 15:36 | Son Güncelleme: 15.12.2019 15:36Ergene Velimeşe Spor: 0-4

STAT: 12 Şubat

HAKEMLER: Burak Taşkınsoy, Hakan Yoldaş, Efe Kurtuluş

PİSERRO KAHRAMANMARAŞSPOR: Özkan- Rıdvan, İsa(Dk.33 Recep), Safa(Dk.64 Ebubekir), İsmail, Hüseyin, Yusuf, Burak(Dk.46 Gökhan Çırak), Eren, Cerem Talha, Fatih Kamacı

ERGENE VELİMEŞE SPOR: Gökhan Siverek- Baran, İbrahim, Onat(Dk.67 Sinan), Mert, Burhan(Dk.83 Sergen), Sabutay, Cabir, Taner, Eser(Dk.89 Birol), Muhammet

GOLLER: Dk.1 Burhan, Dk.25 Baran, Dk.58 Onat Dk.90 Sergen (Ergene )

SARI KARTLAR: Burak, Safa, Hüseyin (Piserro ) – Cabir, Muhammet (Ergene Velimeşe Spor)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'un 17'nci haftasında Piserro Kahramanmaraşspor, sahasında konuk ettiği Ergene Velimeşe Spor'a 3-0 mağlup oldu.

1'inci dakikada santra yapan ev sahibi takımın kaptırdığı topu Ergene Velimeşe Spor ceza sahasına taşıdı ve Burhan meşin yuvarlağı kaleye gönderdi: 0-1

25'inci dakikada Ergene Velimeşe Spor'dan Cabir, ceza sahasına girerek  Baran'ı topla buluşturdu. Baran kaleye çektiği sert şutla farkı ikiye çıkardı: 0-2

58'inci dakikada Ergene Velimeşe Spor'dan Onat, ceza sahası dışında önünde bulduğu topu kaleye gönderdi: 0-3

90'ıncı dakikada Ergene Velimeşe Spor'dan Sergen, ceza sahasında buluştuğu toğu kaleye göndererek maçın skorunu belirledi: 0-4

Karşılaşma, konuk takımın 4-0 üstünlüğü ile sona erdi.


- Kahramanmaraş

Kahramanmaraşspor, Gökhan Siverek, Velimeşe, Spor

Kaynak: DHA

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