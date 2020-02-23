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Ergene Velimeşe Spor: 1-1

STAT: GaziHAKEMLER: Cihan Ataş (xx), Şenol Bektaş (xx), Sinan Bilen (xx)GMG KASTAMONUSPOR: İsmail (x) - Recep (xx), Özgür İleri (xx), İlyas (xxx), Metincan (x) (Dk. 89 Birkan ), Berkay (xx) (Dk. 59 Yusuf x), Faruk (x), Özgür Yılmaz (xx), Ali Can (xx), Ömer (x) (Dk.

23.02.2020 16:16 | Son Güncelleme: 23.02.2020 16:16Ergene Velimeşe Spor: 1-1

STAT: Gazi

HAKEMLER: Cihan Ataş (xx), Şenol Bektaş (xx), Sinan Bilen (xx)

GMG KASTAMONUSPOR: İsmail (x) - Recep (xx), Özgür İleri (xx), İlyas (xxx), Metincan (x) (Dk. 89 Birkan ), Berkay (xx) (Dk. 59 Yusuf x), Faruk (x), Özgür Yılmaz (xx), Ali Can  (xx), Ömer (x) (Dk. 76 Harun x), Hakan (x)

ERGENE VELİMEŞE SPOR: Gökhan (xx) - Baran (xx), İbrahim (x), Çınar (xx) (Dk. 73 Semih x), Onat (x), Merter (x), Burhan (xxx), Oğuz (xx), Cabir (xx) (Dk. 27 Eser x), Taner (x), Muhammet  (xx) (Dk.85 Fatih x)

GOLLER: Dk. 90 İlyas (GMG ) - Dk. 76 Burhan ( )

SARI KARTLAR: Özgür İleri, Metincan, Recep, İsmail, Ömer (GMG Kastamonuspor) -  İbrahim, Onat, Taner (Ergene Velimeşespor)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta GMG Kastamonuspor, sahasında konuk ettiği Ergene Velimeşespor'la 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin 76'ncı dakikasında konuk ekipte Burhan takımını 1-0 öne geçirdi. 90'ıncı dakikada ev sahibi ekipte kullanılan kornerde ceza sahasında topla buluşan İlyas Çakmak, beraberliği getiren golü kaydetti. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Kastamonuspor sahasında Ergene Velimeşe Spor ile 1-1 berabere kaldı.



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Kaynak: DHA

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