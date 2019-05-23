23.05.2019 18:42
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Ergene Velimeşespor 2. Lig'e çıktı

Ergene Velimeşespor 2. Lig

TFF 3. Lig 1. Grup Play-Off final karşılaşmasında Ergene Velimeşespor, Nevşehir Belediyespor'u 1-0 mağlup ederek TFF 2. Lig'e çıktı.

TFF 3. Lig 1. Grup Play-Off final karşılaşmasında Ergene Velimeşespor, Nevşehir Belediyespor'u 1-0 mağlup ederek TFF 2. Lig'e çıktı.

TFF 3. Lig 1. Grup Play-Off final karşılaşmasında Ergene Velimeşespor ile Nevşehir Belediyespor Kocaeli Stadyumu'nda karşılaştı. Maçın 8. dakikasında Ergene Velimeşespor, Nevşehir Belediyespor takımından Hayrettin'in kendi kalesine attığı gol ile maçta 1-0 öne geçti. Golün hemen ardından Ergene Velimeşespor takımı Nevşehir Belediyespor kalesinde bulduğu gol pozisyonlarından yararlanamazken maçta ilk yarı Ergene Velimeşespor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçın ikinci yarısında Nevşehir Belediyespor beraberlik için zaman zaman rakip kalesine yüklense de mücadele Ergene Velimeşespor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Bu sonucun ardından Tekirdağ temsilcisi 2. Lig'e yükseldi. - KOCAELİ Türkiye Futbol Federasyonu, Nevşehir, Spor
Kaynak: İHA


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