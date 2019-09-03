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Ergene Velimeşespor'da moraller yerinde

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Ergene Velimeşespor, ligin ikinci haftasında sahasında oynayacağı Utaş Uşakspor maçının hazırlıklarına başladı.

03.09.2019 16:31 Ergene Velimeşespor'da moraller yerinde
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Ergene Velimeşespor, ligin ikinci haftasında sahasında oynayacağı Utaş Uşakspor maçının hazırlıklarına başladı.

Velimeşe'de ilk kez 2. Lig maçına çıkacak olan Ergene ekibinde ligin ilk haftasında Sakarya deplasmanında elde edilen 3- 2 galibiyetin ardından moraller yerinde. Uşakspor hazırlıklarına da başlayan Tekirdağ temsilcisinin hedefi, sahasındaki ilk maçı da kazanarak lige ikide iki yapmak. Teknik Direktör Özgür Sağlam, Sakarya deplasmanında alınan üç puanın anlamlı olması için Utaş Uşakspor karşısında da galibiyete uzanan taraf olmayı istediklerini, bunun için de çalışmalara başladıklarını kaydetti. - TEKİRDAĞ

Türkiye Futbol Federasyonu, Uşakspor, Sakarya, Ergene, Spor

Kaynak: İHA

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