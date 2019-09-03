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Ergene Velimeşespor, özel hastane ile anlaşma imzaladı

Tekirdağ'ın profesyonel liglerdeki tek temsilcisi konumunda yer alan Türkiye 2. Futbol Ligi takımlarından Ergene Velimeşespor Çorlu'da özel bir hastane ile sağlık sponsorluğu anlaşması imzaladı.

03.09.2019 16:36 Ergene Velimeşespor, özel hastane ile anlaşma imzaladı
Tekirdağ'ın profesyonel liglerdeki tek temsilcisi konumunda yer alan Türkiye 2. Futbol Ligi takımlarından Ergene Velimeşespor Çorlu'da özel bir hastane ile sağlık sponsorluğu anlaşması imzaladı. Kulüp ve hastane yöneticilerinin katıldığı programa Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel de katıldı.

2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Ergene Velimeşespor'un sağlık sponsoru Özel Çorlu Vatan Hastanesi oldu.

Hastane binasında düzenlenen sponsorluk imza törenine hastane ve kulüp yöneticileri kulübün teknik yöneticileri ile Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel de katıldı.

Başkan Yüksel Ergene Velimeşespor'a destek veren Özel Çorlu Vatan Hastanesi yöneticilerine teşekkür etti. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Ergene, Çorlu, Güncel

Kaynak: İHA

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