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Ergene Velimeşespor, Sivas deplasmanında

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Ergene Velimeşespor, ligin 21. haftasında deplasmanda Sivas Belediyespor ile karşılaşacak.

01.02.2020 14:34 | Son Güncelleme: 01.02.2020 14:39Ergene Velimeşespor, Sivas deplasmanında
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Velimeşespor, ligin 21. haftasında deplasmanda Belediyespor ile karşılaşacak.

'ı ve Ergene'yi TFF 2.Lig Kırmızı Grup'ta temsil eden Ergene Velimeşespor, 2 Şubat Pazar günü saat 13.00'de Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Kompleksi'nde Sivas Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. Ligin ilk yarısında Ergene'de oynanan mücadelede 1-1'lik skorla tamamlanmıştı. Mavi-beyazlılar, bu kez Sivas deplasmanından 3 puanla evine dönmek istiyor.

Ergene Velimeşespor, ligde oynadığı 20 maçta 8 galibiyet, 8 mağlubiyet ve 4 beraberlik alarak toplamış olduğu 28 puanla 9. sırada yer alıyor. Bu müsabakalarda rakip kalelere 35 gol atan Ergene temsilcisi, kalesinde 26 gol gördü.

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Türkiye Futbol Federasyonu, Tekirdağ, Ergene, Sivas, Spor

Kaynak: İHA

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