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Ergene Velimeşespor tarihinde bir ilk

Tarihinde ilk kez TFF 2. Lig'de mücadele edecek olan Ergene Velimeşespor yeni sezonun ilk maçı ile birlikte tarihinde bir ilki daha gerçekleştirecek ve ilk gece maçına çıkacak.

17.08.2019 15:08 Ergene Velimeşespor tarihinde bir ilk
Tarihinde ilk kez TFF 2. Lig'de mücadele edecek olan Ergene Velimeşespor yeni sezonun ilk maçı ile birlikte tarihinde bir ilki daha gerçekleştirecek ve ilk gece maçına çıkacak.

2014 yılında Tekirdağ'ın Büyükşehir Belediyesi olması ile birlikte Çorlu'dan ayrılan mahalle, köy ve beldelerin kurulması ile oluşturulan yeni ilçe Ergene'nin temsilcisi olarak Tekirdağ'ın profesyonel liglerdeki tek, Trakya Bölgesinin ise Kırklarelispor ile birlikte iki temsilcisinden biri. Bu yıl tarihinde ilk kez TFF 2. Lig'de mücadele edecek olan Ergene Velimeşespor yeni sezonun ilk maçı ile birlikte tarihinde bir ilki daha gerçekleştirecek ve ilk kez gece maçına çıkacak.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Ergene Velimeşespor, ligin ilk haftasında deplasmanda Sakaryaspor ile karşı karşıya gelecek. Yarın oynanacak olan Sakaryaspor - Ergene Velimeşespor maçı Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak. Ergene ekibi böylece tarihinde ilk kez gece maçına da çıkmış olacak.

Ergene Velimeşespor ligin ikinci haftasında ise Utaş Uşakspor ile 8 Eylül 2019 Pazar günü saat 16.30'da Velimeşe Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu'nda konuk edecek. - TEKİRDAĞ

Türkiye Futbol Federasyonu, Tekirdağ, Ergene, Çorlu, Spor

Kaynak: İHA

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