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Ergene Velimeşespor'un fikstürü belli oldu

Tarihinde ilk kez TFF 2. Lig'nde mücadele edecek olan Ergene Velimeşespor'un fikstürü belli oldu.

30.07.2019 13:45 Ergene Velimeşespor'un fikstürü belli oldu
Tarihinde ilk kez TFF 2. Lig'nde mücadele edecek olan Ergene Velimeşespor'un fikstürü belli oldu.

Buna göre lige deplasmanda oynayacağı Sakaryaspor maçı ile başlayacak olan Ergene Velimeşespor ardından Velimeşe'de Utaş Uşakspor'u konuk edecek. Ankara Demirspor ile deplasmanda karşı karşıya geldikten sonra 4. hafta Sivas Belediyespor ile evinde mücadele edecek olan Ergene Velimeşespor, bir kez daha Ankara deplasmanına gidecek ve Etimesgut Belediyespor ile karşılaşacak.

Van Büyükşehir Belediyespor takımını Velimeşe'de ağırlayacak olan Ergene ekibi, İstanbul deplasmanında Eyüpspor ve sahasında Kastamonu 1966 takımları ile karşı karşıya gelecek. 9. hafta Bayburt deplasmanına konuk olacak olan Velimeşe, Bayburt İl Özel İdare ile oynayacağı maçın ardından Birevim Elazığspor takımını Velimeşe'de konuk edecek. İstanbul deplasmanında oynayacağı Tuzlaspor maçı sonrası Kırşehir Belediyespor takımını ağırlayacak olan Ergene ekibi, Bandırma deplasmanında Bandırmaspor Baltok takımına konuk olacak.

Ligin 14. haftası Niğde Anadolu takımını Velimeşe'de konuk edecek olan Ergene Velimeşespor Karabük deplasmanında Kardemir Karabükspor ile karşılaştıktan sonra ilk yarının evindeki son maçında Bodrum Belediyesi Bodrumspor takımını konuk edecek. Ligin ilk yarısını Kahramanmaraşspor ile deplasmanda oynayacağı maçla tamamlayacak olan Ergene Velimeşespor deplasman maçı ile başlayacağı yeni sezonu ikinci yarının ve ligin son haftası Velimeşe'de oynayacağı Kahramanmaraşspor maçı ile tamamlayacak. - TEKİRDAĞ

Türkiye Futbol Federasyonu, Uşakspor, Velimeşe, Ergene, Spor

Kaynak: İHA

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