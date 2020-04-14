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Ergenekon davası eski savcısı Murat Dalkuş'un tahliye kararına savcılıktan itiraz

Meslekten ihraç edilmesinin ardından hakkında çıkarılan yakalama kararı sonrası Esenyurt'ta gözaltına alınarak tutuklanan Ergenekon davasının eski savcılarından Murat Dalkuş'un, "FETÖ üyeliği" suçundan yargılandığı dava kapsamında tahliye edilmesine savcılıktan itiraz geldi.

14.04.2020 17:36 | Son Güncelleme: 14.04.2020 17:36
Ergenekon davası eski savcısı Murat Dalkuş'un tahliye kararına savcılıktan itiraz
Meslekten ihraç edilmesinin ardından hakkında çıkarılan yakalama kararı sonrası Esenyurt 'ta gözaltına alınarak tutuklanan Ergenekon davasının eski savcılarından Murat Dalkuş'un, "FETÖ üyeliği" suçundan yargılandığı dava kapsamında tahliye edilmesine savcılıktan itiraz geldi.
İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen dava kapsamında celse arasında sanık Murat Dalkuş'un tahliyesine karar verildi.
Tahliye kararı üzerine harekete geçen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, duruşma savcısının görüşüne aykırı olarak verilen tahliye kararına itiraz ettiği öğrenildi. İtirazın bir üst mahkeme heyetince karara bağlanması bekleniyor.
Davanın geçmişi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanık Mehmet Murat Dalkuş'un "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.
Dalkuş'un FETO¨/PDY üyeleriyle iletis¸im bilgilerini ic¸eren HTS analiz raporu ve örgütle irtibatlı olduğuna dair hakkında birden fazla tanık ve şüphelinin ifadesine yer verilen iddianamede, sanık Dalkuş'un, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından örgüte iltisakı nedeniyle meslekten ihraç edildiği hatırlatılıyor.
İddianamede sanık Dalkuş'un, FETÖ'nün kumpas davalarından "Ergenekon"a bakan 7 eski hakim ve savcı ile birlikte "suç uydurmak ve görevi kötüye kullanmak" suçlarından Yargıtay 8. Ceza Dairesinde açılan davada yargılandığı anımsatılıyor.
Esenyurt'ta yakalanmıştı
Dalkuş hakkında, Yargıtay 8. Ceza Dairesince yargılanması nedeniyle kırmızı bülten çıkarılması talep edilmişti.
İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince de "terör örgütü üyeliği" soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan eski firari savcı Mehmet Murat Dalkuş, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından iki ay süren çalışmalar sonucunda Esenyurt'ta 2 bin 300 konutlu özel bir sitedeki adrese düzenlenen operasyonla 21 Ekim 2019'da yakalanmış, 22 Ekim'de de tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: Esenyurt, Güncel
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