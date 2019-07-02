02.07.2019 02:38
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Ergenekon davasında örgüt suçundan tüm sanıklara beraat

Ergenekon davasında örgüt suçundan tüm sanıklara beraat Alparslan Aslan'a ağırlaştırılmış müebbet hapisİSTANBUL - Ergenekon davasında kararını açıklayan mahkeme, tüm sanıkların 'Örgüt kurma veya yönetme', 'Örgüt üyeliği' suçlarından beraatine karar verdi.

Ergenekon davasında örgüt suçundan tüm sanıklara beraat
Alparslan Aslan 'a ağırlaştırılmış müebbet hapis
İSTANBUL - Ergenekon davasında kararını açıklayan mahkeme, tüm sanıkların 'Örgüt kurma veya yönetme', 'Örgüt üyeliği' suçlarından beraatine karar verdi. Mahkeme, Cumhuriyet Gazetesine bomba atılması ve Danıştay saldırısından dolayı Alparslan Arslan 'ı ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum etti.
Yargıtay 'ın bozma kararının ardından yeniden görülen Ergenekon davasında mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme, 'Örgüt kurma veya yönetme', 'Örgüt üyeliği' suçlarından tüm sanıkların beraatine karar verdi.
Cumhuriyet Gazetesine bomba atılması ve Danıştay saldırısından dolayı Alparslan Arslan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum eden mahkeme, sanıklardan Erhan Timuroğlu , İsmail Sağır ve Osman Yıldırım ise aynı suçlardan müebbet hapse çarptırdı.Ergenekon davasında örgüt suçundan tüm sanıklara beraat
Kaynak: İHA
3. Sayfa

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