Daha önce verilen beraat, görevsizlik ve düşme kararları sonrasında 235 sanık yönünden devam eden ve farklı suçlardan 203 sanık hakkında beraat, haklarındaki hükmün açıklanması geri bırakılan 9 kişi dahil 29 sanığa çeşitli oranlarda hapis cezası, 2 sanık hakkında düşme ve bir sanık hakkında da ayırma kararı verilen Ergenekon davasının gerekçeli kararının yazım işlemi tamamlandı.

İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce hazırlanan ve taraflara dağıtımı yapılan 739 sayfalık gerekçeli kararda, sanık ve müşteki isimleri, sevk maddeleri, mütalaa özeti, gerekçe ve sanık yönünden tek tek değerlendirme ve kısa karar yer alıyor.

Gerekçeli kararda, mahkemece Ergenekon sorus¸turma ve kovus¸turmalarında go¨rev yapan kolluk go¨revlileri, savcı ve hakimlerin Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) silahlı tero¨r o¨rgu¨tu¨ u¨yesi oldukları gerekçesiyle yapılan sorus¸turma ve kovus¸turma o¨rnekleri incelenerek bu dosyalarda go¨rev yapanların yaptıkları is¸lemlere s¸u¨pheyle yaklas¸ılmasına ilis¸kin o¨rneklerin toplandığı ve bu olguların var kabul edildiği belirtildi.

FETÖ'nün toplumda kabul go¨rebilecek ve destek bulabilecek bazı yanlıs¸ların yas¸andıgˆını iddia ettigˆi alanlara el atarak gerc¸egˆi aydınlatmak, suc¸luları yakalayıp cezalandırmak, toplum vicdanını tatmin etmek adına girdigˆi izlenimi vererek kamuoyu destegˆi sagˆladığı anlatılan gerekçeli kararda, örgütün bu sorus¸turma ve kovus¸turmalarla eledigˆi kis¸iler yerine kendi u¨yelerini ve etki alanındaki kis¸ileri yerles¸tirerek zemin kazandığı kaydedildi.

Kararda, "O¨rnekleri incelenen bazı sorus¸turmalarda oldugˆu gibi kamuoyu destegˆi bulacagˆı suc¸lamaları sorus¸turma bahanesiyle ve bu sorus¸turmaların ic¸ine suc¸suzları da katarak hatta sorus¸turma yetkisinin dıs¸ına c¸ıkmak suretiyle bas¸ka suc¸lar ve faillere hukuk dıs¸ı yollardan ulas¸arak, elindeki dosyaları c¸o¨p sepeti gibi kullanıp hepsini ic¸ine doldurarak bo¨ylece suc¸luyu suc¸suzdan ayırma imkanını sorus¸turma ve kovus¸turma mercilerinin hatta kamuoyunun elinden almak suretiyle c¸alıs¸tıgˆı, yas¸anan su¨rec¸ sonunda artık bilinen bir gerc¸ektir." denildi.

"FETÖ için her tu¨rlu¨ yo¨ntem mübah"

"FETÖ, amacına ulas¸abilmek ic¸in de her tu¨rlu¨ yo¨ntemi mübah go¨rmektedir." ifadesi kullanılan gerekçeli kararda, bu manada bazı sanıklar ve avukatlarının "aramalarda ele gec¸en suc¸ unsurlarını FETÖ/PDY u¨yesi kolluk mensuplarının yerles¸tirdiği" iddialarının bir kenara atılamayacağı, fakat bu konuda ac¸ıkc¸a bir olayda delil uyduruldugˆu ispatlanmadıkc¸a o olayla ilgili hu¨ku¨mde zorunlu olarak CMK 223/2-a veya "b" degˆil de "e" bendi geregˆince delil yetersizligˆinden beraat kararı verilmesi sonucuna varıldığı kaydedildi.

Kararda, "Şike davası"nın da I·stanbul 13. Agˆır Ceza Mahkemesi'nce kumpasa ilis¸kin bazı ipuc¸larına ragˆmen CMK 223/2-e maddesi geregˆince delil yetersizligˆinden beraatle sonuc¸landırıldığı anımsatılarak, bu sonucun yasal delil olmadıgˆını kabulu¨n dogˆal sonucu olduğu vurgulandı.

Bu nedenlerle bu davada da uyma kararı verilen Yargıtay bozma ilamında ac¸ıklandıgˆı u¨zere o¨rgu¨tu¨n kabulu¨ne ilis¸kin delillerin yasal delil olarak kullanılmadığı anlatılan gerekçeli kararda, "Bir an ic¸in bunlar yasal delil olarak kabul edilse bile bozma ilamında ac¸ıklandıgˆı u¨zere suc¸ o¨rgu¨tu¨nu¨n varlıgˆını kabul ic¸in yeterli delil olmadıklarını da belirtmek gerekir. Durum bo¨yle olmakla birlikte ortada iddianamelere konu bazı vakıaların da oldugˆunu kabul etmek gerekir. Yani sorus¸turmaların tamamının ortada hic¸bir s¸ey yokken ortaya atılmıs¸, tamamen uydurulmus¸ delillere dayandıgˆına dair de elde somut deliller yoktur." ifadelerine yer verildi.

Gerekçeli kararda, örgüt yönünden beraat kararına ilişkin şu değerlendirme yapıldı:

"(Ordu go¨reve) pankartının ac¸ıldıgˆı cumhuriyet mitingleri du¨zenlenmesi, Cumhuriyet Çalıs¸ma Grubu adı altında TSK'nin go¨revi kapsamında olmayan, idarenin alanına mu¨dahale eden is¸lemlerin yapılması, irtica.org internet sitesinde yayınlananlar, bunlardan bazı haberlerin AK Parti'nin kapatılması davasında delil olarak sunulması, U¨mraniye'de el bombalarının bulunması, aramalarda Yargıtay binasının krokisinin bulunması, NATO tesislerinin fotogˆraf ve komutan isim listesinin ele gec¸irilmesi ve bunlara yo¨nelik saldırı hazırlıgˆı iddiaları, sanık I·brahim S¸ahin'in ilgili adreslerinden bulunan patlayıcı madde, silah ve mu¨himmatlar, mahkememizce uyma kararı verilen Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin bozma ilamında yasal delil olmadıgˆı belirtildigˆinden hu¨kme esas alınmayan sanıklar Fikret Emek ve Mustafa Do¨nmez'in ilgili oldukları adreslerde yapılan aramalarda ele gec¸en silah ve patlayıcı maddeler bulundugˆu gerc¸ekleri, sanık Mustafa Do¨nmez'in ajandasından ele gec¸en krokiyle ilgili Adli Tıp Kurumu Fizik I·htisas Dairesi kanaat belirtememiştir.

Yasal delil elde olmaması sebebiyle delil olarak kabul edilmese de iddialara konu tes¸kil eden bazı vakıaların dosyaya yansıması, sanık Dogˆu Perinc¸ek ve arkadas¸larına yo¨nelik yapılan sorus¸turmalarda elde edilen deliller yasal kabul edilmeyerek hu¨kme esas alınmamıs¸ ise de bunlarla ilgili yapılan iddiaların s¸u¨phe du¨zeyinde kalması bu iddiaların kesinlikle yalan oldugˆuna dair de kesin delillerin bulunmaması, irtica ile mu¨cadele eylem planı belgesindeki imzanın sanık Dursun C¸ic¸ek'in eli mahsulu¨ oldugˆu ya da olmadıgˆına dair kesin bir delile ulas¸ılamaması, keza internet andıcı olayında oldugˆu gibi TSK'nin go¨rev tanımında olmayan hu¨ku¨metin yetki ve go¨revinde bulunan konularla ilgili propaganda c¸alıs¸malarının yapıldıgˆının anlas¸ılması hususları bir arada degˆerlendirildigˆinde gerek Ergenekon adı altında bir o¨rgu¨tu¨n kuruldugˆu gerekse bu o¨rgu¨te u¨ye sanıkların oldugˆu ve bu o¨rgu¨t faaliyeti c¸erc¸evesinde bas¸ta anayasayı ihlal ve hu¨ku¨mete kars¸ı suc¸ olmak u¨zere birc¸ok suc¸un is¸lendigˆi iddialarıyla ilgili delil yetersizligˆinden beraat kararı verilmesi gerektigˆi sonucuna varılmıs¸tır."

Gerekçeli kararda, Ergenekon sorus¸turma ve kovus¸turmalarında go¨rev alan kolluk ve yargı go¨revlileriyle ilgili FETÖ/PDY sorus¸turma ve kovus¸turmalarının yapılması, nitekim 15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ/PDY silahlı tero¨r o¨rgu¨tu¨nu¨n kanlı bir darbe giris¸iminde bulunması, sonrasında yapılan sorus¸turma ve kovus¸turmalar dikkate alındıgˆında s¸u¨pheli kalan ve Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin kovus¸turmanın o noktalardan genis¸letilmesine hu¨kmettigˆi konuları aras¸tırmanın sonuca etkisinin olmayacagˆı, dosyada Yargıtay'ın hukuka aykırı delillerle ilgili c¸izdigˆi haritaya riayet edilerek, elde mahkumiyete yeter kesin delil olan sanıklarla ilgili mahkumiyet, digˆer tu¨m s¸u¨pheli kalan iddialarla ilgili beraat kararlarının verilmesi gerektigˆi sonucuna varıldığı vurgulandı.

Kararda, "Ergenekon" adı altında suc¸ is¸lemek ic¸in kurulmus¸ silahlı bir tero¨r o¨rgu¨tu¨nu¨n varlıgˆına hu¨kmedilemedigˆinden bu o¨rgu¨tu¨ kurmak, yo¨netmek, u¨ye olmak ve u¨ye olmamakla birlikte o¨rgu¨t adına suc¸ is¸lemek suc¸lamasıyla yargılanan tu¨m sanıklarla, Ergenekon o¨rgu¨tu¨ faaliyeti kapsamında, "anayasayı ihlal, hu¨ku¨mete kars¸ı suç" gibi suçlamalarla yargılanan tu¨m sanıklar hakkında, mahkumiyetlerine yeterli, kesin, somut ve inandırıcı deliller elde edilemedigˆinden beraat kararı vermek gerektiği kaydedildi.

Kaynak: AA