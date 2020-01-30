Ergenekon davasının gizli tanığı Ümit Sayın ölü bulundu

Ergenekon kumpas davasında tutuklanan ve ardından itirafçı olduktan sonra tahliye olan Doç. Dr. Ümit Sayın, Kadıköy Merdivenköy'deki evinde ölü bulundu.

ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU

Şüpheli ölüm sonrası polis evde inceleme yaparken, Sayın'ın cenazesi Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Komşuları ise Sayın ile pek görüşmediklerini söyledi. Hayatını kaybettiği anlaşılan Sayın'ın cansız bedeni incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KİMYASAL MADDELER İNCELENECEK

Soruşturma kapsamında adreste bulunan bazı kimyasal maddelere de incelenmek üzere el konuldu. Sayın'ın ölüm sebebinin Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemenin ardından netleşeceği öğrenildi.

Ergenekon kumpas davasında tutuklanan Ümit Sayın'ın gizli tanık olduğu ortaya çıkmıştı.