Haberler » Güncel » Ergenekon davasının gizli tanığı Ümit Sayın ölü bulundu - Haber

Ergenekon davasının gizli tanığı Ümit Sayın ölü bulundu

Ergenekon kumpas davasının kilit isimlerinden Ümit Sayın evinde ölü bulundu. Sayın'ın cenazesi Adli Tıp Morguna kaldırılırken, ölüm nedeni araştırılıyor.

30.01.2020 19:45 | Son Güncelleme: 30.01.2020 21:14Ergenekon davasının gizli tanığı Ümit Sayın ölü bulundu

Ergenekon kumpas davasında tutuklanan ve ardından itirafçı olduktan sonra tahliye olan Doç. Dr. Ümit Sayın, Kadıköy Merdivenköy'deki evinde ölü bulundu.

ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU

Şüpheli ölüm sonrası polis evde inceleme yaparken, Sayın'ın cenazesi Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Komşuları ise Sayın ile pek görüşmediklerini söyledi. Hayatını kaybettiği anlaşılan Sayın'ın cansız bedeni incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KİMYASAL MADDELER İNCELENECEK

Soruşturma kapsamında adreste bulunan bazı kimyasal maddelere de incelenmek üzere el konuldu. Sayın'ın ölüm sebebinin Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemenin ardından netleşeceği öğrenildi.

Ergenekon kumpas davasında tutuklanan Ümit Sayın'ın gizli tanık olduğu ortaya çıkmıştı.


Güncel

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:10  Halis Bayancuk kimdir, nereli? Ebu Hanzala kaç yaşında?
16:31  Suçlu filmi konusu nedir? Suçlu oyuncuları ve Suçlu özeti!
16:13  Bircan Bali kimdir, ne iş yapıyor? Bircan Bali kaç yaşında, Bircan Bali eşi kimdir?
16:11  Süper Loto çekilişi saat kaçta? Süper Loto sonuçları 30 Ocak 2020 Milli Piyango
15:29  Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan vekil Ioannis Lagos kimdir?
30.01.2020 21:44:15