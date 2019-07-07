Ergenekon savcılarına yeni dava yolda!

Ergenekon davasının eski hakim ve savcılarına yeni dava yolda. Hazırlanan yeni iddianamede, Zekeriya Öz ve Cihan Kansız'ın da aralarında bulunduğu isimler, Malatya Zirve Yayınevi katliamı davasını Ergenekon'a bağlamaya çalışmakla suçlanıyor.

''Sahte delilleri, ihbar mektuplarına dönüştürdüler, FETÖ ile mücadele eden askerleri dosyaya dahil ederek, hükümete karşı darbe girişiminin ilk adımını attılar.''

ERGENEKON'A BAĞLAMAYA ÇALIŞTILAR

Bu tespitler, İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameden. İddianamede eski hakim ve savcılar Zekeriya Öz, Cihan Kansız, Mehmet Karababa, Hadi Çağdır ve Birol Bilen hakkında, 8 yıldan 42 yıla kadar değişen hapis cezaları istendi; bu isimlerin, 2007'de Malatya Zirve Yayınevi'ne yapılan katliamla ilgili davayı Ergenekon'a bağlamaya çalıştıkları anlatıldı.

SAHTE DELİLLERİ, İHBAR MEKTUPLARINA DÖNÜŞTÜRDÜLER

İddianamede şu ifadelere yer verildi:

''Şüpheliler, aynı amaç doğrultusunda hareket eden polislerle işbirliği yaparak, FETÖ ile mücadele eden askerleri bir şekilde dosyaya dahil ederek, Türkiye Cumhuriyet hükümetine karşı darbe girişiminin ilk adımını attılar. Sahte delilleri, ihbar mektuplarına dönüştürdüler. Hiçbir somut ve delil veya gerekçe göstermeden, her konuda yetkisiz olmalarına rağmen bir kısım müştekiler hakkında haksız yere tutuklama kararı verdiler. Bu kişilerin, Türkiye Cumhuriyeti'nin sosyal, ekonomik, askeri ve idari mekanizmasına yön veren kadroları ele geçirip etkisiz hale getirerek, Türk devletinin varlığını tehlikeye düşüren FETÖ'ye üye oldukları tespit edilmiştir."

KUMPAS KURDULAR

İddianamede, eski savcı Zekeriya Öz ve Cihan Kansız'ın, sahte belgeler, raporlar ve yasa dışı vaatlerle ürettikleri yalancı gizli tanıklarla, Zirve Yayınevi cinayetini, Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurumları ve görevlileri ile ilişkilendirmek için kumpas kurdukları ifade edildi.

Emekli Orgeneral Hurşit Tolon ve eski Malatya Jandarma Komutanı Mehmet Ülger dahil 13 kişinin müşteki olarak yer aldığı iddianame, Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.