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Ergenekon savcısının tahliyesine itiraz

FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle aranan ve 2019 yılının Ekim ayında yakalanan Ergenekon davası savcılarından Mehmet Murat Dalkuş'un tahliye kararına itiraz edildi.

14.04.2020 18:00 | Son Güncelleme: 14.04.2020 18:00
Ergenekon savcısının tahliyesine itiraz
FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle aranan ve 2019 yılının Ekim ayında yakalanan Ergenekon davası savcılarından Mehmet Murat Dalkuş'un tahliye kararına itiraz edildi.

FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan ve geçtiğimiz yılın Ekim ayında yakalanıp meslekten ihraç edilen Ergenekon davası savcısı Mehmet Murat Dalkuş'un tahliye kararına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından itiraz edildi. İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi yaptığı tutukluluk incelemesinde yeni tip korona virüs hastalığı kapsamında alınan tedbirler, delillerin yeterince toplanmış olması ve delil karartma ihtimali bulunmadığından Mehmet Murat Dalkuş'un tahliyesine karar vermişti. Mahkeme sanık hakkında yurt dışına çıkış ve konuttan ayrılmama adli kontrol şartına da hükmetmişti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Mehmet Murat Dalkuş, 3. Sayfa
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