Ergeneliler cuma namazında buluştu

Yeni tip korona virüs salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında ara verilen cemaatle namaz kılınmasına yeniden başlandı.

Ergeneliler cuma namazında buluştu
29.05.2020 15:26 | Son Güncelleme: 29.05.2020 15:33
Yeni tip korona virüs salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında ara verilen cemaatle namaz kılınmasına yeniden başlandı. Devam eden tedbirler uyarınca camilerin bahçesinde kılınan cuma namazı öncesi şadırvanlar da kapalı tutuldu.

Tüm yurtta olduğu gibi Ergene'de de 10 haftalık aranın ardından cuma namazı toplu halde kılındı.

İlçe genelinde yer alan toplam 33 caminin bahçesinde eda edilen namaz öncesi bir dizi tedbir alarak hazırlık yapan Ergene Belediyesi, camiye gelenlere maske ve seccade dağıttı.

İlçedeki her caminin önüne hijyen noktaları da oluşturan Ergene Belediyesi'nin pandemi sürecinde çeşitli çalışmalar yürüttüğünü ifade eden Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, "Hijyen noktalarını belediyemizde projelendirerek kadememizde ürettik ve vatandaşlarımızın kullanımına sunduk. Bir maske hayat kurtarır felsefesinden hareketle 200 bini aşkın maskeyi kendi imkanlarımızla üreterek vatandaşlarımıza ulaştırdık. Bu süreçte sanayicilerimizin de çeşitli firmaların da belediyemize maske desteği oldu. Bu süreçte emek sarf eden destek olan herkese teşekkür ediyorum" dedi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Etiketler: Ergene, Güncel, Haber

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