Ergin Ataman, davet üzerine gittiği Bebek Otel'de içeri alınmadı

Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Bozkurter'in daveti üzerine Bebek Otel'e giden Anadolu Efes'in başarılı koçu Ergin Ataman, güvenlik görevlileri tarafından içeri alınmadı. Ataman'ın içeri alınmaması talimatının, otel yönetiminden geldiği açıklandı.

HUKUKİ YOLLARA BAŞVURACAĞIZ

Ataman'ı otele davet eden Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Bozkurter olay sonrası açıklamada bulundu. Bozkurter, yaşanan bu olaydan ötürü çok şaşkın olduğunu dile getirirken, şu ifadeleri kullandı:

"Ergin Ataman benim davetim üzerine Bebek Otel'e geldi. İçeride beklerken koçun otele alınmadığını öğrendim. Nedenini sorduğumda bunun yönetim kurulu kararı olduğunu söylediler. Böyle bir şey olur mu? Ergin Ataman, Türkiye'nin gururudur. Avrupa'nın en önemli takımlarından birisinin antrenörünü bu şekilde İstanbul'un en güzel yerlerinden birinde bulunan otele almamak olmaz. Hukuki olarak gereken müracaatı yapacağız."

Bu arada Bebek Otel yetkililerinden ise bu konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.