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Ergin Ataman, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Anadolu Efes Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

14.12.2019 09:06 | Son Güncelleme: 14.12.2019 09:06Ergin Ataman, AA'nın
Anadolu Efes Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Ataman, AA foto muhabirlerinin çektiği ve 3 kategoride oylamaya sunulan fotoğrafları tek tek inceledi.
Lacivert-beyazlı ekibin başantrenörü, kategorisinde Muhammed Said'in "Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar" fotoğrafına oy verdi. Yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "İstanbul'un incisi" fotoğrafını seçen Ergin Ataman, kategorisinde ise tercihini Serhat Çağdaş'ın "Derbi çekişmesi" başlıklı fotoğrafından yana kullandı.

Muhammed Said, Anadolu Efes, Ergin Ataman, basketbol, Güncel

Kaynak: AA

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