Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Spor ››Ergin Ataman antrenmanı iptal etti, evinde oğluyla basketbol oynadı - Spor

Ergin Ataman antrenmanı iptal etti, evinde oğluyla basketbol oynadı

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, bugünkü idmanı iptal ederek oğlu Sarp ile birlikte evinin bahçesinde basketbol oynadı.

19.03.2020 16:46 | Son Güncelleme: 19.03.2020 16:46
Ergin Ataman antrenmanı iptal etti, evinde oğluyla basketbol oynadı
Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, bugünkü idmanı iptal ederek oğlu Sarp ile birlikte evinin bahçesinde basketbol oynadı.

Korona virüs salgını nedeniyle Avrupa 'nın birçok ülkesinde spor organizasyonları ertelenirken, Anadolu Efes de bugün antrenmanını iptal etti. ING Basketbol Süper Ligi'nde bu hafta evindeki Bahçeşehir Koleji karşılaşması hazırlıkları için bugün Merter Anadolu Efes Spor Kulübü Tesisleri'nde yapılması planlanan antrenmanı Başantrenör Ergin Ataman ve teknik heyeti iptal etti.

Ergin Ataman antrenmanın iptal edilmesinin ardından evinin bahçesinde oğlu Sarp Ataman ile basketbol oynadı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler : Anadolu Efes, basketbol, Avrupa, Spor

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar

Manşet 

Haberler

Sivaslılar, Taylandlı turistleri Çinli sandı panik yaptı Spor
Sivaslılar, Taylandlı turistleri Çinli sandı panik yaptı
Son Dakika: Türkiye’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 3’e yükseldi Spor
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 3'e yükseldi
Akiş GYO, bünyesindeki AVM’leri kapatma kararı aldı Spor
Akiş GYO, bünyesindeki AVM'leri kapatma kararı aldı
Koronavirüs nedeniyle bıttım sabununa talep arttı Spor
Koronavirüs nedeniyle bıttım sabununa talep arttı
Salgın nedeniyle evde olan Eda Taşpınar, Instagram’dan siyah mayolu pozunu paylaştı Spor
Salgın nedeniyle evde olan Eda Taşpınar, Instagram'dan siyah mayolu pozunu paylaştı
İdlib’de görev yapan iki askerimiz şehit oldu Spor
İdlib'de görev yapan iki askerimiz şehit oldu
Loading