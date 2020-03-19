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Ergin Ataman antrenmanı iptal etti, evinde oğluyla basketbol oynadı

- Ergin Ataman antrenmanı iptal etti, evinde oğluyla basketbol oynadı Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, bugünkü idmanı iptal ederek oğlu Sarp ile birlikte evinin bahçesinde basketbol oynadı.

19.03.2020 19:12 | Son Güncelleme: 19.03.2020 19:13
- Ergin Ataman antrenmanı iptal etti, evinde oğluyla basketbol oynadı
İSTANBUL - Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, bugünkü idmanı iptal ederek oğlu Sarp ile birlikte evinin bahçesinde basketbol oynadı.
Korona virüs salgını nedeniyle Avrupa'nın birçok ülkesinde spor organizasyonları ertelenirken, Anadolu Efes de bugün antrenmanını iptal etti. ING Basketbol Süper Ligi'nde bu hafta evindeki Bahçeşehir Koleji karşılaşması hazırlıkları için bugün Merter Anadolu Efes Spor Kulübü Tesisleri'nde yapılması planlanan antrenmanı Başantrenör Ergin Ataman ve teknik heyeti iptal etti.
Ergin Ataman antrenmanın iptal edilmesinin ardından evinin bahçesinde oğlu Sarp Ataman ile basketbol oynadı. Ergin Ataman antrenmanı iptal etti, evinde oğluyla basketbol oynadı

Kaynak: İHA

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Ergin Ataman antrenmanı iptal etti, evinde oğluyla basketbol oynadı
Etiketler : Anadolu Efes, basketbol, Spor

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