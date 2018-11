Ergin Ataman: "As Oyuncuları Dinlendirme Şansı Bulduk"

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 7. hafta maçında konuk ettiği Anadolu Efes 'e 90-72 yenilen Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol'un başantrenörü Serhat Şehit, rakiplerinin etkili oynayarak galip geldiğini söyledi.Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Serhat Şehit, maça istedikleri gibi başladıklarını aktararak, "Anadolu Efes'in performans olarak THY Avrupa Ligi'nde de yükseldiği bir dönem. Maalesef ilk yarı pota altında 30'da 10 gibi bir yüzdeyle oynadık. Büyük bir şansı kaçırdık. İkinci yarının başında dalgalanmalar yaşadık. Ciddi bir dış atış yüzdesiyle bizi yıprattılar." diye konuştu.Farkın açılması sonrası moral bozukluğuyla hücumda tempolarının düştüğünü anlatan Şehit, "Hücuma her geldiklerinde durduramıyor gibi olduk. Takımımızın önemli isimlerinden Kenny Hayes de yoktu. Artık çok çalışıp önümüzdeki maçlarda daha iyi olmak için çabalayacağız." değerlendirmesinde bulundu. Ergin Ataman : "Net bir galibiyet aldık"Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman ise net bir galibiyet aldıklarını belirtti. Oyuncularını tebrik ederek sözlerine başlayan Ataman, şunları kaydetti:"İkinci yarının başında Beaubois'nın üst üste bulduğu üç sayılık basketlerle farkı yakaladık. Daha sonra da as oyuncuları dinlendirme şansı bulduk. Önümüzdeki hafta THY Avrupa Ligi'nde çift maç haftası. Net bir galibiyet aldık. Oyuncularımı kutluyorum." Shane Larkin 'in sakatlığıyla ilgili de konuşan Ataman, "Larkin'in durumu maç günü belli olacak. Oynama şansı az da olsa var." ifadelerini kullandı.