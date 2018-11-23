Ergin Ataman: "Beaubois'in Katkısı Bizi Öne Geçirdi"

Anadolu Efes
Başantrenörü Ergin Ataman
, THY Avrupa
Ligi'nin 9. haftasında oynanan ve 93-88 kazandıkları Darüşşafaka Tekfen
maçının ardından önemli bir galibiyet aldıklarını dile getirdi.
"Beaubois'in verdiği katkı ve attığı üç sayılık basketler bizi öne geçirdi"
Karşılaşmaya düşük konsantrasyonla başladıklarını aktaran Ataman, "Belki maçın İstanbul
'da oynanması ya da Darüşşafaka Tekfen'nin şu anda THY Avrupa Ligi'ndeki yeri nedeniyle konsantrasyonumuz düşüktü. Rakibin oyun kurucularına çok sayı verdik. Aynı zamanda kolay ribauntlar verdik ve pota altından çok sayı kaçırdık. İlk yarıyı 4 sayı geride kapattık. İkinci yarıya iyi başladık. Beaubois'in verdiği katkı ve attığı üç sayılık basketler bizi öne geçirdi ve farkı açtık. Üçüncü çeyreğin sonu ve 4. çeyreğin başında konsantrasyonumuz yine düştü ve Darüşşafaka Tekfen maçın içine girdi. Maçın sonunda oyunu iyi açıp, topu iyi çevirdik ve maçı kazanmasını bildik. THY Avrupa Ligi'nde önemli bir galibiyet aldık." ifadelerini kullandı.
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