Ergin Ataman: "Bizim Gerçekçi Hedefimiz Play-off'a Kalmak"

THY Avrupa
Ligi'nin 7. haftasında konuk ettiği Yunanistan
temsilcisi Panathinaikos
'u 78-62 yenen Anadolu Efes
'in başantrenörü Ergin Ataman
, iyi savunma yaptıklarını söyledi.
Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ataman, maça çok güçlü mentalite ile başladıklarını belirterek, "Maçı kazanmamızda anahtar nokta buydu. Panathinaikos agresif oynayan bir takım. Bu akşam Calathes'i iyi durdurduk. Savunmada agresiftik ve boyalı alanı iyi savunduk. İkinci yarıya da ilk yarıya benzer başladık. Savunmadaki agresifliğimiz hızlı hücumlarda sayı yapmamızı sağladı. THY Avrupa Ligi'nde her maç ayrı bir hikaye. Her maç gücünüzü ortaya koymanız gerekiyor. İyi karakter koyduk. Seyircilerin desteği bu karakterde çok önemliydi." değerlendirmesinde bulundu.
Ataman, dün Twitter
hesabından bu karşılaşmaya dair "Kazanacağız" paylaşımı yaptığını hatırlatarak, "Oyuncularımızın ne kadar hazır olduğunu gördüm. Panathinaikos'u iyi analiz ettik. Taraftarımızla buluşmaya başladık. Geçtiğimiz yıl taraftarlarımızdan bu katkıyı alamıyorduk. Mücadele eden bu takımı seyirciler de sevdi. Panathinaikos'u hiç maçın içine sokmadık." diye konuştu.
"Bizim gerçekçi hedefimiz play-off'a kalmak"
Anadolu Efes ruhunu geri getirdiklerini kaydeden tecrübeli başantrenör, şunları aktardı:
"Deplasmanlarda önemli maçlar kazandık. Kazansak da kaybetsek de iyi mücadele ettik. Camiamıza o ruhu geri getirip her birlikte savaştık. Bundan sonra üstüne koymaya çalışacağız. Hedeflerimiz büyük. THY Avrupa Ligi'nde son iki iç saha maçında Fenerbahçe
ve Panathinaikos'u yendik ve ileriye umutla bakıyoruz. Bizim gerçekçi hedefimiz play-off'a kalmak. Üst üste iç saha maçları oynayacağız. Önümüzdeki 4 maçı geçtikten sonra hedef olarak yön almış oluruz."Xavier Pascual: "Anadolu Efes, bizden daha iyi oynadı"
Panathinaikos Başantrenörü Xavier Pascual, ise Anadolu Efes'in daha iyi oynadığını dile getirdi.
Karşılaşmaya iyi başlamadıklarını aktaran Pascual, "Maçın ilk çeyreğinde defansif hatalar yaptık ve kolay ribauntlar verdik. Kaybetmemizin temel nedeni buydu. İkinci yarıda hücumda ve savunmada daha iyiydik. Anadolu Efes, bizden daha iyi oynadı. Biz daha iyisini yapabilirdik ama bunu yapamadık. Maçı kazanmak için defansif ve ofansif olarak iyi olmanız gerekiyor." ifadelerini kullandı.
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Panathinaikos,Anadolu Efes,Ergin Ataman
17 Kasım 2018 Cumartesi 02:55