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Ergin Ataman'dan Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, korona virüse yakalanan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

23.03.2020 23:02 | Son Güncelleme: 23.03.2020 23:02
Ergin Ataman'dan Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı
Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, korona virüse yakalanan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, korona virüs testi pozitif çıkan Fatih Terim için geçmiş olsun mesajı yayımladı. Ataman'ın yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bugüne kadar birçok zorluğu yenmiş, imkansı denilenleri başarmış Fatih hocamızın Covid 19 hastalığının da üstesinden geleceğine eminim. Fatih hocam en kısa sürede iyileşecek ve Türk sporuna olan hizmetine kaldığı yerden devam edecek. Bunu ufak bir dinlenme olarak gör hocam, hepimizin sana çok ihtiyacı var. En kısa sürede sağlıklı bir şekilde aramıza dönmen dileğimle." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler : Anadolu Efes, Ergin Ataman, Fatih Terim, Fatih, Spor

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