Menü
Haberler ›› Spor ››Ergin Ataman'dan koronavirüs tepkisi: Fatih Terim'in açıklamalarına bile değer verilmedi - Spor

Ergin Ataman'dan koronavirüs tepkisi: Fatih Terim'in açıklamalarına bile değer verilmedi

Anadolu Efes'in Başantrenörü Ergin Ataman, koronavirüs salgını sonrası maçların seyircisiz oynanması kararıyla ilgili açıklama yaptı. Ataman, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in açıklamalarının eleştirilmesine tepki gösterirken, devletin alacağı kararlara saygı duyacaklarını belirtti.

17.03.2020 12:35 | Son Güncelleme: 17.03.2020 14:05

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, dünya genelinde yayılan koronavirüs salgınının Türkiye'de de artışa geçmesiyle birlikte spor müsabakalarının seyircisiz olarak oynanması konusunda açıklama yaptı.

"TERİM'İN AÇIKLAMALARINA BİLE DEĞER VERİLMEDİ, KARARA SAYGI DUYACAĞIZ"

Demirören Haber Ajansı'na görüşlerini aktaran Ergin Ataman, "Türk sporunun en önemli teknik direktörlerinden biri olan, belki de spor dünyamızın en önemli insanı Fatih Terim'in dahi görüşlerine değer verilmediğini, insanlık adına tüm sporcuların, hocaların ve sporun içindeki herkesin sağlığını düşünerek yaptığı açıklamanın dahi farklı boyutlara çekildiğini görüyorum. Bu açıdan, herhangi bir yeni açıklama yapma gereği görmüyorum. Devletimize, Cumhurbaşkanımızın yarın açıklayacağı tedbirlere güveniyorum ve bu kararlara saygı duyacağız. Kararları beklemedeyiz" ifadelerini kullandı.

Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Ergin Ataman'dan koronavirüs tepkisi: Fatih Terim'in açıklamalarına bile değer verilmedi

Kaynak: DHA

Etiketler : Ergin Ataman, Anadolu Efes, Fatih Terim, Spor

Paylaş
Yorumlar

Manşet 

Haberler

Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu Spor
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Son Dakika: Koronavirüs için toplanan Merkez Bankası, 100 baz puan faiz indirimine gitti Spor
Son Dakika: Koronavirüs için toplanan Merkez Bankası, 100 baz puan faiz indirimine gitti
Batman'da koronavirüs şüphesiyle bir kişi gözlem altına alındı Spor
Batman'da koronavirüs şüphesiyle bir kişi gözlem altına alındı
Kocaelili esnaf koronavirüs fırsatçılarına inat, şişesini getirene bedava kolonya dağıtıyor Spor
Kocaelili esnaf koronavirüs fırsatçılarına inat, şişesini getirene bedava kolonya dağıtıyor
Son Dakika: Gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süresi 30 Nisan'a kadar uzatıldı Spor
Son Dakika: Gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süresi 30 Nisan'a kadar uzatıldı
40 yaşındaki İtalyan vatandaşı, yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Nefes alamıyorum Spor
40 yaşındaki İtalyan vatandaşı, yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Nefes alamıyorum
Umreden dönen vatandaş, çok konuşulan karantina odalarını sosyal medyada paylaştı Spor
Umreden dönen vatandaş, çok konuşulan karantina odalarını sosyal medyada paylaştı
Koronavirüs araştırmasında Sağlık Bakanı Koca'nın performansı soruldu Spor
Koronavirüs araştırmasında Sağlık Bakanı Koca'nın performansı soruldu