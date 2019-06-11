Ergin Ataman'dan kulaklıklı tepki

Anadolu Efes
Başantrenörü Ergin Ataman
, Fenerbahçe
taraftarlarının aleyhinde yaptığı tezahüratlar için maç öncesinde ısınmaya kulaklıkla çıktı.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında Anadolu Efes, Sinan Erdem
Spor Salonu'nda Fenerbahçe ile karşılaşırken, Efes Başantrenörü Ergin Ataman'ın maç öncesinde ısınmada kulaklık takması dikkat çekti. Deplasman tribününde yer alan sarı-lacivertli taraftarların Ataman aleyhinde yaptığı tezahüratlara deneyimli çalıştırıcı da kulaklık takarak tepki gösterdi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Fenerbahçe
, Anadolu Efes
, Ergin Ataman
, Spor