21.06.2019 22:01
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Ergin Ataman, dördüncü lig şampiyonluğuna ulaştı

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, kariyerinde 4. Süper Lig şampiyonluğunu yaşadı. Ataman, daha önce 2009'da Efes, 2012 yılında Beşiktaş ve 2013 yılında da Galatasaray ile bu başarıya ulaşmıştı.

Bu yıl Anadolu Efes ile başarılı bir sezon geçiren Başantrenör Ergin Ataman , kariyerinde ilk kez THY Euroleague'de final oynarken, Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde de ipi göğüsledi. Ataman, ligin finalinde Fenerbahçe Beko 'yu geçerek kariyerindeki 4. şampiyonluğunu yaşadı. İlk lig şampiyonluğunu 2009 yılında yine Efes ile kazanan deneyimli antrenör, 2012 yılında Beşiktaş , 2013 yılında da Galatasaray 'ı şampiyon yapmıştı.

53 yaşındaki çalıştırıcı, kariyerinde ayrıca Galatasaray ile 2016 yılında EuroCup, Beşiktaş ile 2012 yılında FIBA Eurochallenge ve Montepaschi Siena ile 2002 yılında FIBA Saporta Kupası'nı kazandı.

Ergin Ataman, dördüncü lig şampiyonluğuna ulaştı

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Kaynak: İHA
Galatasaray , Beşiktaş , Anadolu Efes , Ergin Ataman , Spor

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