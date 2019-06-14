14.06.2019 10:16
Haberler»Spor » Haber

Ergin Ataman, Fenerbahçe maçında bir ilki yaşadı

Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Anadolu Efes deplasmanda, Fenebrahçe Beko'yu 74-57 yendi. Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman ise Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda ilk kez galibyet sevinci yaşadı.

Galatasaray ve Anadolu Efes'in başında farklı organizasyonlarda 15 kez Ataşehir'de parkeye çıkan Ataman, bu müsabakaların tamamında Obradovic yönetimindeki Fenerbahçe Beko'ya karşı salondan mağlubiyetle ayrılmıştı.

Anadolu Efes play-off final serisinin üçüncü maçını 74-57 kazanırken, Ergin Ataman da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda ilk kez galibiyet sevincini tattı.

ATAMAN'A GÖNDERME

Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasında oynanan karşılaşmada Ergin Ataman'ın Galatasaray'ın başında görevdeyken sarı-lacivertliler ile oynanan play-off final maçına çıkmamasına gönderme yapıldı.

İlk periyotun sona ermesinin ardından Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda küçük bir bilgi yarışması düzenlendi. Fenerbahçe Beko'nun 6. şampiyonluğunun hangi yılda kazanıldığının sorulmasıyla Ergin Ataman'ın 2013-2014 sezonunda Galatasaray'ın başındayken sarı-lacivertli takım ile oynanan final serisinin 7. maçına çıkmamasına göndermede bulunuldu.

Sarı-lacivertli ekibin şampiyonluk kupasıyla fotoğrafları ekranlara yansıtılırken, Fenerbahçeli taraftarlar "Ergin Ataman sahadan çekil" şeklinde tezahürat yaptı.

ALİ MUHAMMED'İN 150. MAÇI

Fenerbahçe'ye 2015'te Fenerbahçe'ye transfer olan Ali Muhammed, sarı-lacivertli forma ile 150. maçını oynadı.

Üç sayılık basketleriyle sarı-lacivertli ekibin hücumda dikkat çeken isimleri arasında yer alan milli oyuncu, karşılaşmayı 13 sayı ile tamamladı.

Ergin Ataman, Fenerbahçe maçında bir ilki yaşadı

Sivasspor, Alper PotukSivasspor, Alper Potuk'un peşine düştü!

Beko, Fenerbahçe, Spor

YORUMLAR (4)
MIRMIR:PİSLİKLER
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
KOCANFENER:ağlaaaaaaa
Yayından Kaldır
1 1
Cevap yaz
HAHAHA:her yerde :D ???? 15 maçtır ilk defa kazanıyo diyo ya körsün ya cahil ya da Fener kompleksli
Yayından Kaldır
1 1
Cevap yaz
ŞAPKACI:ADAM SİZE HER YERDE GEÇİRMİŞ SİZ NEYİN KAFASINDASINIZ LAN OSSURUK ŞİKECİLER. ADAMDA GALATASARAYLILIK VAR SİZ KIZDIRIN O SİZE BASSIN 3 LÜKLERİ.
Yayından Kaldır
5 10
Cevap yaz
Son Dakika Haberleri
11:41 Köpek saldırısına uğrayan Soner, psikolojik sorunlarla mücadele ediyor
11:41 Uzmanlar: Facebook yeni kripto parası ile bankalara rakip olur
11:40 Bağcılar'da motosiklet ile taksinin çarpışması kamerada
11:40 Dalbastı kirazının fiyatı üreticisini sevindirdi - MALATYA
11:39 Temizlik bir kültürdür
11:39 Bilim ve üretim zenginliği Bursa'ya değer katıyor
11:39 Bulanık'ta 23 bin 800 öğrenci karne aldı
11:39 Kırklareli'de karne heyecanı
11:39 Başkan Beyazgül TBB Başkan Vekilliğine seçildi
11:39 İlk yurtdışı yatırımını Türkiye'ye yaptı
11:39 İSTANBUL -  BAĞCILAR'DA MOTOSİKLET İLE TAKSİNİN ÇARPIŞMASI KAMERADA
11:39 Vali önce velileri uyardı, sonra karne dağıttı
11:39 Karnesini hastanede Valinin elinden aldı
11:39 HDP'den seçmenlerine: İstanbul'da sandığa gitmek, geçerli oy kullanmak şarttır