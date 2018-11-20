Ergin Ataman: "Güzel Bir Galibiyet Oldu"

Maccabi Fox Tel Aviv
'i 90-77'lik skorla mağlup eden Anadolu Efes
'te Başantrenör Ergin Ataman
karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Bizim adımıza güzel bir galibiyet oldu" dedi. Maccabi Fox Tel Aviv karşısında baştan sona önde götürdüğü mücadeleyi 90-77 kazanan Anadolu Efes'te Başantrenör Ergin Ataman, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Güzel bir galibiyet olduğunu söyleyen Ataman, "Maça savunmada agresif başladık. Hedefimiz Roll ve Wilbekin'i durdurmaktı. İlk yarıda farkı açamamamızın ana sebebi, rakibe 11 hücum ribaundu vermemizdi. İkinci yarıda ise savunmada iyiydik. Ancak sorun, O'Bryant'ın bulduğu sayılardı. Bunu da çözmeyi başardık. Geçiş hücumlarından da sayılar ürettik ve ribauntları düzelttik. Bugün özellikle kenardan iyi destek aldık. Önemli bir galibiyet aldık. Riskli bir maçtı. Maccabi FOX'un başantrenörü değişti. Bize bugün sorun oluşturabilirlerdi. Ancak özellikle ikinci yarıda iyi top çevirdik ve yaptığımız 24 asist bunun göstergesiydi. Bu yüzden mutluyum" dedi. Ataman, takımının Euroleague'in en iyi üçlük yüzdelerinden birine sahip olmasını ise, "Oyuncuların iyi çalışmasından kaynaklanıyor. İsabet konusunda oldukça başarılılar" dedi.
MACCABI TEL AVIV CEPHESİ
Euroleague mücadelesinde Anadolu Efes'e 90-77 mağlup olan Maccabi Fox Tel Aviv'de Başantrenör Ioanis Sfairopoulos, karşılaşmanın ardından mücadeleyi değerlendirdi. Anadolu Efes'i kutlayarak sözlerine başlayan Sfairopoulos, "Özellikle ikinci yarı çok daha iyiydiler. Rakibin hücumda iyi olduğunu biliyorduk. Biz ilk periyotta savunmada istediklerimizi yaptık ancak hücumda etkili olamadık. İkinci periyotta ise fark açıldı. Savunmada iyiydik ancak farkın açılması işimizi daha da zorlaştırdı. İkinci yarı geri dönmeye çalıştık. Hücumda iyiydik. Ancak farkı kapatamadık. Dış atışlarda çok etkili oldular. Bu da maçı kaybetmemize sebep oldu. Skordan değil ancak gösterilen çabadan dolayı mutluyum. Son ana kadar mücadele etmek istedik. Hücum ve savunmada gelişmeliyiz. Tek antrenmanla bunları geliştirmek mümkün değil. Daha iyi çalışarak güzel sonuçlar alacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.
(Bozhan Memiş/İHA)
Maccabi FOX Tel Aviv,Anadolu Efes,Ergin Ataman