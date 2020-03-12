Ergin Ataman: İnsan sağlığı her şeyden değerli
"Gerek Avrupa spor otoriteleri, gerekse Gençlik ve Spor Bakanlığımızın alacağı her türlü kararı destekliyorum" - Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, EuroLeague yönetiminin koronavirüs salgını nedeniyle ligi askıya alma kararını görüşmesiyle ilgili olarak, "İnsan sağlığının dünya üzerindeki...
12.03.2020 13:08 | Son Güncelleme: 12.03.2020 13:08
"Gerek Avrupa spor otoriteleri, gerekse Gençlik ve Spor Bakanlığımızın alacağı her türlü kararı destekliyorum"
- Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, EuroLeague yönetiminin koronavirüs salgını nedeniyle ligi askıya alma kararını görüşmesiyle ilgili olarak, "İnsan sağlığının dünya üzerindeki tüm yarışmalardan, kazanılabilecek tüm başarılardan daha değerli olduğuna inanıyoruz" açıklamasını yaptı.Koronavirüs salgının dünya genelinde yayılmasının ardından Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ve FIBA maçları askıya alırken, EuroLeague de maçları askıya alma kararını görüştüğünü açıkladı. Konuyla ilgili olarak görüş bildiren Ergin Ataman, "İnsan sağlığının dünya üzerindeki tüm yarışmalardan, kazanılabilecek tüm başarılardan daha değerli olduğuna inanıyoruz. Gerek Avrupa spor otoritelerinin, gerekse Gençlik ve Spor Bakanlığımızın vereceği her türlü kararı destekliyorum" dedi.
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Kaynak: DHA
Etiketler : Ergin Ataman, Avrupa, Spor
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