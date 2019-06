Ergin Ataman: Karakterli bir takımız

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Anadolu Efes , deplasmanda Fenerbahçe Beko 'yu 74-57 mağlup ederek seride 2-1 öne geçerken, Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman ile oyuncusu Rodrigue Beaubois, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.Sahada çok iyi bir karakter gösterdiklerini dile getiren Ataman şu ifadeleri kullandı: "Maçın başından beri müthiş bir savunma yaptık. Fenerbahçe'yi dış atışlara yönlendirdik. Pota altından sayı yemedik. Hücumda 3 kısa oyuncumuz ile ikili oynayarak boş atışları bulmaya çalıştık. Bütün oyuncularım müthiş oynadı. Seri uzun bir seri. İki takım da birbirini iyi tanıyor. İki takım da birbirini içeride, dışarıda yendi. Şu an sadece 2-1 öne geçtik. Bu akşamki oyun deplasman takımına yakışan bir oyundu. Oyuncularım bunu iyi uyguladı. Hepsini tebrik ederim."Çok iyi bir sezon geçirdiklerini söyleyen deneyimli çalıştırıcı, "İlk maçta kötü oynamıştık. Serinin ikinci maçın ikinci yarısından itibaren oyuncularım finale ısındı. Karakterli bir takımız. Bu takım EuroLeague play-offlarında da Barcelona 'ya deplasmanda 32 sayı fark attı. Atmosfer bizi etkilemiyor. Karşımızda çok güçlü bir takım var. Oyuncularım her atmosferde oynamaya alışıklar" dedi."ŞAMPİYON OLURSAK BİRAZ RAHATLARIM"Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda alınan önlemlere ilişkin gelen soruya Ataman, "Sonuçta salon sporu yapıyoruz. Maçı aileler, çocuklar izliyor. Bu tip önlemlerin alınması çok iyi. Ben hiçbir şey duymadım. Maç başladıktan sonra bir şey olduğunu düşünmüyorum. Fenerbahçe taraftarı protesto yaptı ama ters kötü bir şey yoktu, bu doğal. İnşallah böyle devam eder" yanıtını verdi."7 yıl sonra deplasmanda Fenerbahçe'yi yendiniz, Psikolojik olarak rahatladınız mı" sorusuna Ataman şöyle yanıt verdi: "Yok, şampiyon olduğumuz zaman rahatlarım. Bu sene zor bir sene geçiriyoruz. Oynadığımız her maç bir final. Hiçbir şekilde rahatlamadım. Şampiyon olursak biraz rahatlarım."Maçın yıldız ismi Rodrigue Beaubois ise iyi bir performans sergilediklerini ve galibiyete ulaştıklarını kaydetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Ergin Ataman'ın açıklamaları

Rodrigue Beaubois'nın açıklamaları

Kaynak: DHA