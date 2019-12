Ergin Ataman: "Larkin kısa sürede Türk vatandaşlığına geçecektir"

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Birleşik Amerikalı oyuncusu Shane Larkin'in kısa süre içerisinde Türk vatandaşlığına geçeceğini söyledi. Ataman, Larkin'in milli takımda oynaması halinde önemli katkı sağlayacağını belirtti.



Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, 'Sporda 2019 yılının Enleri' ödül töreni öncesinde açıklamalarda bulundu. Ataman, oyun kurucu mevkinde oynayan basketbolcusu Larkin'in milli takımda oynaması konusunun uzun süredir gündemde olduğunun altını çizerek, "Basketbol Federasyonu bir türlü adım atmadı. Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanımız bu konudaki fikrini söyledi, her konuda olduğu gibi bu konuya da ışık tuttu" şeklinde konuştu.



"Larkin Avrupa'nın en önemli oyuncusu"



Deneyimli başantrenör, Larkin'in Avrupa'nın en önemli oyuncusu olduğunu aktararak, "Bunu da geçen sezon Dörtlü Final'de ispatladı. Bu sezon da aynı şekilde devam ediyor. Larkin, Türkiye'yi çok seven, kendisine milli forma hediye edildiğinde bunu sosyal medyasından coşkuyla paylaşan biri. Larkin, milli takımı uzun zamandır istiyordu" diye konuştu.



"Larkin kısa zamanda Türk vatandaşlığına geçecektir"



Kararın Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından erken verilmesi halinde Shane Larkin'in Dünya Kupası'nda forma giyebileceğini vurgulayan Ataman, şunları kaydetti:



"Dörtlü Final zamanında bu isteğini belirtmişti. Bize de bunu iletmişti, biz de federasyona aktardık. Cumhurbaşkanımız fikrini söyledi. Sanırım kısa zamanda Larkin, Türk vatandaşlığına geçecektir. Ondan sonra önemli olimpiyat elemeleri var. İyi bir kadromuz olduğunu düşünüyorum. Cedi Osman, Furkan, Ersan gibi NBA'de ciddi dakikalar alan, tecrübeli oyuncular var. Melih ve Sertaç gibi Avrupa'da katkılar veren oyuncularımız var. Diğer oyuncular da katkı yapıyor."



"Larkin Milli Takım'a katkı sağlayacaktır"



Ergin Atman, A Milli Basketbol Takımı'nda Larkin'in yer almasının önemli katkı vereceğini anlatarak, "İyi organizasyonla takımımızın olimpiyatları sonuna kadar kovalayacağını düşünüyorum. İyi teknik kadromuz var. Federasyon da hazırlığını iyi yapacaktır. Artık gençleştirme dönemi bitti. Bunu söylediğim için eleştiriliyorum ama bir sene jenerasyon geçişi olur. Ama milli takımımız dünya ikinciliğinin ardından 8. ve 22. oldu. Aşağı doğru gidiş var. Artık buna son vermenin zamanı geldi. İyi kadromuz var, Larkin de mutlaka katkıda bulunacaktır" değerlendirmesini yaptı.



"Müthiş basketbol oynuyoruz"



THY Euroleague'deki performansları hakkında konuşan başarılı çalıştırıcı, "İlk 14 haftada hakikaten müthiş bir basketbol oynuyoruz. Deplasmanda oynadığımız 8 maçın 7'sini kazandık. Avrupa Ligi'nde bu başarılar kolay değil. Lider durumdayız. Gerek Türkiye'de gerek Avrupa'da gerekse dünyada takdir topluyoruz" ifadelerini kullandı.



"Fair-play içinde bizi destekleyen bir seyircimiz var"



Göze hoş gelen bir basketbol oynadıklarını söyleyerek, "Organizasyonumuz NBA havası içinde geçiyor. Takımımız NBA'de oynasa play-off'lara kalacak basketbol oynuyor" dedi. Ergin Ataman, elde ettikleri başarının yanında taraftarların desteğinin de önemli olduğunu anlatarak, "Türkiye'de yeniden Anadolu Efes sevgisi oluşturduk. Güzel basketbol oynayan ve fair-play içinde bizi destekleyen taraftarlarımız var. Eğlenerek izleyen seyirci kitlemiz var. Avrupa'da her branşta eşi az görülen bir olay; seyirci ortalamasını 3 binden 10 bine çıkarıyorsunuz. Oyuncularımın bunda büyük payı var, hepsini kutluyorum" açıklamasını yaptı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA