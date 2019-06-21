21.06.2019 22:06
Haberler » Spor » Haber

Ergin Ataman maç boyunca yerinden kalkmadı

Ergin Ataman maç boyunca yerinden kalkmadı

Anadolu Efes Başantrenör Ergin Ataman, Fenerbahçe ile oynadıkları Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin son maçında hiç yerinden kalkmadı.

Anadolu Efes Başantrenör Ergin Ataman , Fenerbahçe ile oynadıkları Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin son maçında hiç yerinden kalkmadı.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin 7. ve son maçında Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko 'yu 89-74 yenerek şampiyon olurken, Efes Başantrenörü Ergin Ataman'ın maç boyunca yerinden kalkmaması ise dikkat çekti. Ataman, müsabaka boyunca yedek kulübesinde yerinde dururken, parkedeki oyunculara yardımcı antrenörleri müdahale etti.

Ergin Ataman ayrıca maç biter bitmez direkt soyunma odasına gitti. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Fenerbahçe , Anadolu Efes , Ergin Ataman , Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
01:09 2019 Afrika Uluslar Kupası
01:05 #LEFLOWDEMARSEILLE - Alonzo & JMK$ & DJ Aaron
01:05 TEAM GOALS: IVÁN ZAMORANO VS DEPORTIVO LA CORUÑA
00:45 Şampiyon Anadolu Efes'te kupa sevinci
23:52 Basketbolda maçın ardından
23:42 Ali Koç takıma moral verdi
23:41 Tenis: Turkish Airlines Antalya Open - ANTALYA