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Ergin Ataman, Maccabi maçının şifresini verdi: "İyi savunma, sabırlı hücum"

Anadolu Efes Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, THY Avrupa Ligi'nin 16. haftasında İsrail ekibi Maccabi FOX karşısında iyi savunma yapıp sabırlı hücum etmeleri gerektiğini belirtti.

25.12.2019 10:40 | Son Güncelleme: 25.12.2019 10:40 Ergin Ataman, Maccabi maçının şifresini verdi:
Anadolu Efes Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, THY Avrupa Ligi'nin 16. haftasında İsrail ekibi Maccabi FOX karşısında iyi savunma yapıp sabırlı hücum etmeleri gerektiğini belirtti.
Ergin Ataman, yaptığı yazılı açıklamada, sıralama açısından çok önemli bir maça çıkacaklarını vurgulayarak, "Rakibimiz, atletik uzunları iyi savunma yapan, yaratıcı kısa oyuncuları olan ve ikili oyunları etkili oynayan bir takım. Bu maçı kazanmak için iyi savunma yapıp hücumda sabırlı ve doğru seçimlerle oynamamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.
Anadolu Efes'in başarılı Sırp basketbolcusu Vasilije Micic ise önemli bir takımla mücadele edeceklerini aktararak, "İyi bir takım kimyaları var ve sert basketbol oynuyorlar. Biz de iyi basketbol oynuyoruz. Güzel bir maç olacak. Ümit ediyorum ki Sinan Erdem Salonu'nda son dönemdeki gibi yine tamamen dolu ve herkesin görmek istediği bir atmosfer olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Türk Hava Yolları, Ergin Ataman, Anadolu Efes, basketbol, Spor

Kaynak: AA

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