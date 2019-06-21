21.06.2019 21:05
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Ergin Ataman parkeye bu sefer kulaklıksız çıktı

Ergin Ataman parkeye bu sefer kulaklıksız çıktı

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin final serisi 7. ve son maçına diğer karşılaşmaların aksine kulaklık takmadan çıktı.

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman , Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin final serisi 7. ve son maçına diğer karşılaşmaların aksine kulaklık takmadan çıktı. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin yedinci maçında Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko 'yu konuk ederken, Efes Başantrenör Ergin Ataman bu müsabaka kulaklık takmadan çıktı. Ataman, serinin ikinci karşılaşmasından itibaren takımların ısınma bölümlerine kulaklıkla çıkmıştı.
FENERBAHÇE TARAFTARI SİNAN ERDEM'DE Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasında oynanan Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off serisi 7. maçında sarı-lacivertli taraftarlar salonda kendilerine ayrılan bölümün tamamını doldurdu. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi son maçında Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan Anadolu Efes- Fenerbahçe Beko karşılaşmasına sarı-lacivertli taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Fenerbahçeli sporseverler, kendileri için ayrılan bölümün tamamını doldurdu. Final serisi 5. maçı sonrasında 2 maçlık deplasman yasağı alan Fenebahçe'nin, TBF'ye yaptığı itiraz sonrası bu ceza ertelenmişti. Öte yandan sarı-lacivertli taraftarların deplasman yasağının ertelenmesiyle satışa sunulan biletleri 22 dakikada tükettiği öğrenildi.
(Oğuzhan Ort-Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)
Kaynak: İHA
Fenerbahçe , Anadolu Efes , Güncel

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