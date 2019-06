Ergin Ataman: "Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'na gideceğim"

Kaynak: İHA

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Türkiye Basketbol Federesyonu'nun disiplin yönetmeliğini incelediğini ve hayretler içerisinde kaldığını söyledi. Ataman, ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin güvencesiyle dünyanın her yerine gittiğini vurgulayarak, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki maça da gideceğini belirtti.Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştığı Fenerbahçe'yi 101-93 yenerek seride durumu 1-1'e getirdi. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman ile oyunculardan Bryant Dunston açıklamalarda bulundu. İlk yarıda Fenerbahçe'nin kendilerinden daha iyi oynadığını belirten Ataman, "Kadro tercihi olarak hücum ağırlıklı kadro ile oynadık. Doğuş'un ciddi bir sakatlığı vardı İlk yarıda istediğimizi yapamadık. Devre arasında konuştuk. Hücumda 3 guardla oynadık. Fenerbahçe'nin yaptığı gibi bizde oyunu ikili oyunlar yaptık ve istediğimizi elde ettik. Güzel bir karakter gösterdik. 16 sayı geriye düştüğümüz maçı çevirdik. Oyuncularımı kutluyorum" diye konuştu.Ergin Ataman: "Disiplin yönetmeliğini inceledim, hayretler içerisinde kaldım"Fenerbahçe'nin ev sahipliğini yaptığı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gidip, gitmeyeceğinin sorulması üzerine Ergin Ataman, "Küfür olayı ile ilgili Türkiye Basketbol Federasyonu'nun disiplin yönetmeliğini inceledim. Hayretler içerisinde kaldım. Eskiden küfür olduğu zaman maçlarda 3 anons olur, o takımlar ceza alırdı. Bu serbest bırakılmış. 6 ve 7 kez oluncaya kadar isteyen istediği gibi küfür edebiliyormuş. Salonlarda bunu da görmüş olduk. Bastır parayı, gel burada istediğin kadar, istediğin kişiye küfür et. Nasıl bir disiplin yönetmeliği yayınlanmış, şaşırdım. Maç öncesi bunları duymamak için kulaklıkla çıktım, müzik dinledim" şeklinde konuştu."Ülker Arena'ya gideceğim"Deplasmandaki maçlarda gerekli tedbirlerin alınmasını beklediğini söyleyen deneyimli çalıştırıcı, "Orada geçmişte çok tatsız olaylar yaşandı. Ama bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti'nin güvencesiyle dünyanın her yerine gittim. Onun için Ülker Arena'ya da giderim. Sonuçta Spor Bakanlığımız var, İçişleri Bakanlığımız var. Spor şubemiz var. Bu konuda herhangi bir endişem yok. Tek beklentim Türkiye'de yıllar önce yapılan 6222 sayılı kanun var. Beklentim bu yasanın kullanılması. Sayın Gençlik ve Spor Bakanımızı, Sayın İçişleri Bakanımızı ve spor şubeyi göreve çağırıyorum. Ben profesyonel bir antrenörüm. Kulübüm şampiyonluk mücadelesi veriyor ve takımın başında olmamı istiyor. Bende Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gideceğim" ifadelerini kullandı."Biz şampiyon olacağız sloganımız bu"Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ile ilgili olarak ise Ergin Ataman, "Sosyal medya hesabımdan yazdım. Biz bu senenin flaş takımıyız. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazandık. Normal sezonu birinci bitirdik ve Euroleague'de final oynadık. Bunu nasıl yaptıysak, finalde de Fenerbahçe'yi geçip, şampiyon olacağız. Biz şampiyon olacağız, sloganımız bu" dedi.Dunston: "İyi iş çıkardık"Bryant Dunston ise ilk yarıda istedikleri gibi oynayamadıklarını belirterek, "Maçın devre arasında savunmamızın yeterli olmadığını anladık. Yaptığımız işleri basitleştirmemiz gerektiğini düşündük. Hücumda ilk maçta yaptığımızdan daha fazla topu paylaştık. Bizim oyunumuzda top herkesin eline değiyorsa bizi yenmek kolay olmuyor. İyi iş çıkardık" değerlendirmesinde bulundu. - İSTANBUL