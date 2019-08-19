Ergin Kılıkçıer'den Açıklama

Kılıkçıer, filmin türünün Korku olduğunu vurgulayarak "Kendi memleketinde filmde başrol oynamak herkese nasip olmaz gurur verici bir durum diyerek ekledi. Çekilecek film ile birlikte Trakya'nın tanıtımına da katlı sağlanması hedefleniyor.

Yaşanmış bir hikayeden esinlenilmiş olan film'in konusu Mutlu bir ailenin heryıl gittikleri yazlık yerde ummadık biranda başlarına gelen paranormal olayları ele alıyor.

Filmin Senarist ve Yönetmeni Okan Ege Ergüven çalışmaların tüm hızla devam ettiğini ve herhangi bir aksilik olmaz ise çekimlere 10 Eylül (2019) tarihinde başlayacaklarını belirtti.

Filmin Vizyon tarihi Aralık 2019 olarak planlanıyor.

Yapımcı Deniz Akgün filmin Senaryosu ve Yönetmenine güvendiğini belirtti. Seyirci hazır olsun iyi bir korku filmi geliyor diyerek ekledi. Akgün, DE34 Film yapım şirketi olarak film sektörüne hızlı bir giriş yapıyoruz bu filmden hemen sonra Antalya ve çevresinde yerel dizimizin çekimlerine başlıyoruz. sinema ve dizi sektörü gittikçe kötüye gidiyor olabilir fakat üretmekten ve çekmekten başka çaremiz yok çünkü ancak bu sektör böyle kurtulur dedi.