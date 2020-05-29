Ergün Atalay Milli Tren için gün verdi

İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay TÜVASAŞ'ta milli elektrikli tren setini inceleyerek, trenin yollara ineceği tarihi verdi.

Ergün Atalay Milli Tren için gün verdi
29.05.2020 16:48 | Son Güncelleme: 30.05.2020 01:01
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay TÜVASAŞ'ta milli elektrikli tren setini inceleyerek, trenin yollara ineceği tarihi verdi.

Türkiye Vagon Sanayisi Anonim Şirketinde (TÜVASAŞ) üretilen milli elektrikli tren seti maksimum hızı 160 kilometreye ulaşıyor. Sakarya'da üretilen Milli Tren Seti'nden ilk etapta 3 adeti raylara inecek ancak devamında TÜVASAŞ 56 hızlı tren seti üretecek. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, Milli Elektrikli Tren Seti'ni yerinde inceledi. Başkan Atalay inceleme sonrası tarih vererek trenin 29 Ekim'de yollarda olabileceği müjdesini verdi.

29 Ekim'de de bu tren yollarda olur

29 Ekim tarihinde trenin yollarda olabileceğini söyleyen TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, "Bugün yarındır beklediğimiz trenin önündeyiz. Ben bugün özellikle burayı gezmeyi tercih ettim. Trenle ilgili Genel Müdürümden bilgi aldım. Arzumuz şu, bu trenleri biz bu ülkede yapalım. Bu ülkedeki işçi, sanayici yapsın. Bu ülkeyi yönetenler yapsın. Elhamdülillah 7 sene evvel böyle bir yola çıkıldı. Şimdi yolun sonuna geldik. Bir an evvel arzumuz kısa bir zamanda Ulaştırma ve Altyapı Bakanımızın gelmesi, bu trenin zannediyorum ağustos ayında test sürüşleri başlar, 29 Ekim'de de bu tren yollarda olur. Bizim için öyle önemli. Cumhurbaşkanımızın ve ülkedeki tüm siyasilerin ve bürokratların katılımıyla bu trenin ilk seferini İstanbul'a yaparız diye umut ediyorum. Bu tren TÜVASAŞ'ta yapıldı. İşçisinden Müdürüne kadar herkesin emeği var. Milli tren, daha önce rüyalarımızda görsek inanmayacağımız bir şeydi ama elhamdülillah dünyadaki tüm trenlere binme imkanı buldum, gezdiğim trenin içi onlardan hiç eksik kalır yanı yok fazla yönü var. Onun için bir an evvel halkımızın hizmetine sunulduğu zaman herkes mutlu olacak diye düşünüyorum" dedi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Ergün Atalay, 29 Ekim, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Son dakika: Diyarbakır’da polis memuru Atakan Arslan’ın şehit olduğu silahlı saldırının faili yakalandı Haber
Son dakika: Diyarbakır'da polis memuru Atakan Arslan'ın şehit olduğu silahlı saldırının faili yakalandı
Kayseri’de bir çift, arabalı düğün ile dünyaevine girdi Haber
Kayseri'de bir çift, arabalı düğün ile dünyaevine girdi
Bilim Kurulu’ndan kritik toplantı! ’Koronaya iyi geliyor’ denilen ilaç Türkiye’de yasaklanabilir Haber
Bilim Kurulu'ndan kritik toplantı! "Koronaya iyi geliyor" denilen ilaç Türkiye'de yasaklanabilir
Sokağa çıkma yasağında site bahçesinde voleybol oynayan 9 kişiye 28 bin 350 lira ceza kesildi Haber
Sokağa çıkma yasağında site bahçesinde voleybol oynayan 9 kişiye 28 bin 350 lira ceza kesildi
Tüm dünyayı ayağa kaldıran George Floyd cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı; Floyd’un polislere söyledikleri vicdanları sızlattı Haber
Tüm dünyayı ayağa kaldıran George Floyd cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı; Floyd'un polislere söyledikleri vicdanları sızlattı
56’lık Hülya, sporcu sütyeniyle ayna karşısında poz verdi Haber
56'lık Hülya, sporcu sütyeniyle ayna karşısında poz verdi
9 yerinden bıçaklanan kadının ’eski koca’ feryadı yürek sızlattı: Bu sefer öldürecek Haber
9 yerinden bıçaklanan kadının "eski koca" feryadı yürek sızlattı: Bu sefer öldürecek
Beyaz Saray etrafındaki protestolar şiddetlendi, resmi konut tecrit altına alındı Haber
Beyaz Saray etrafındaki protestolar şiddetlendi, resmi konut tecrit altına alındı
Haberler››Güncel››Ergün Atalay Milli Tren için gün verdi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

12:33: 7 mahallede 260 polisle 'torbacı' operasyonu: 18 gözaltı - Haber 12:33: Sokağa çıkma yasağı Melikgazi'ye hizmet olarak yansıdı - Haber 12:32: Kısıtlamada motosikletle kaza: 2 ölü - Haber 12:32: Son dakika haber... Muş'ta kafe, restoran, lokanta ve diğer işletmeler açılışa hazır - Haber 12:31: Başkent'te kadın sağlığı için "gezici araç" hizmeti - Haber 12:25: Son Dakika: Binbaşı Zafer Akkuş'u şehit eden 'Kendal' kod adlı terörist öldürüldü - Haber 11:49: Son dakika: Diyarbakır'da polis memuru Atakan Arslan'ın şehit olduğu silahlı saldırının faili yakalandı - Haber 14:49: İzinden gelen askeri öldüren zanlı: Küfretti, ateş ettim - Haberler 09:22: Pes dedirten olay! Fırındaki sadaka kutusunu çaldı, kamera olan biten her şeyi kaydetti - Haberler